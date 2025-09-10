नवरात्रि पर कन्या पूजन में पैसे नहीं, दें ये यूजफुल गिफ्ट्स, खिल उठेगा नन्हीं कंजकों का चेहरा
Navratri Kanya Pujan Gift Ideas: नवरात्रि के शुभ अवसर पर बहुत से घरों में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है. ऐसे में बहुत से लोग इस उधेड़बुन में रहते हैं कि छोटी बच्चियों को शगुन के तौर पर क्या गिफ्ट दिया जाए. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नन्हीं कंजकों के लिए कुछ यूजफुल गिफ्ट आइडियाज.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:40 AM IST
Kanjak Gifting Items: नवरात्रि का त्योहार आने वाला है ऐसे में बहुत से लोग तरह-तरह के कपड़ों और डेकोरेशन के सामान की शॉपिंग में जुट गए हैं. इन चीजों के अलावा भी लोग एक बात को लेकर बेहद दुविधा में फंसे रहते हैं कि इस साल दुर्गा पूजा पर नन्हीं कंजकों को शगुन में क्या गिफ्ट दें. बहुत से लोग इस उधेड़बुन से बचने के लिए प्यारी बच्चियों को कन्या पूजन में शगुन के तौर पर पैसे दे देते हैं, पर ऐसा करने से बचना चाहिए. कन्या पूजन पर छोटी बच्चियों को उनके काम की चीजें दे कर उन्हें खुश भी किया जा सकता है. आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि में कन्या पूजन के अवसर पर आप छोटी कंजकों को क्या यूजफुल गिफ्ट कर सकते हैं.

किताबें
छोटी कंजकों को आप शगुन में पैसे देने की बजाए उनकी उम्र के हिसाब से तरह-तरह की किताबें दे सकते हैं. जैसे छोटी कंजकों को आप कहानियों की किताबें दे सकते हैं वही थोड़ी बड़ी कंजकों को आप विज्ञान से जुड़ी किताबें दे सकते हैं.

माइंड गेम्स
छोटे बच्चों को आप माइंड गेम्स की एक किट भी गिफ्ट कर सकते हैं जो उनके दिमाग को शार्प बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है. ये गेम्स बच्चों की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी माने जाते हैं. इसकी मदद से बच्चों के सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है. छोटे बच्चों को फोन से दूर रखने के लिए भी इस तरह के गेम्स बेहद कारगर साबित हो सकते हैं. कई बच्चों को ये गेम बेहद ही पसंद आते हैं. 

लंच बॉक्स सेट
छोटे बच्चों को आप कांच के लंच बॉक्स सेट भी शगुन में दे सकते हैं. प्लास्टिक के लंच बॉक्स और बोतल छोटे बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं. कांच के लंच बॉक्स सेट काफी सेफ माने जाते है पर ये थोड़े हाई मेंटेनेंस होते हैं. 

एजुकेशनल टॉयज
एजुकेशनल टॉयज ऐसे खिलौने होते हैं जो खेल के जरिए बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी चीजें सिखाता है. एजुकेशनल टॉयज में नन्हीं कंजकों को आप लर्निंग लैपटॉप, डिजिटल बोर्ड, साइंस किट और रोबोटिक्स खिलौने भी दे सकते हैं. इस तरह के गिफ्ट्स बच्चों के ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होते हैं. कन्या पूजन में छोटी बच्चियों को पैसे देने के बजाए ऐसे गिफ्ट्स दें जो उनकी नीव को मजबूत कर उनको एक समझदार इंसान बनाने में मददगार साबित हो सके.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

kanya pujan giftsKanjak Gifts IdeasNavratri 2025

