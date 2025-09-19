पूजा के बर्तनों पर जम गई है तेल की चिपचिपी काली परत! नवरात्रि से पहले इन टिप्स से मिनटों में करें चकाचक

Pooja Bartan Cleaning Tips: घर में मौजूद पूजा के बर्तन अक्सर तेल के दीये, कपूर का धुआं और चढ़ाई गई मिठाई की चिपचिपाहट की वजह से काले पड़ जाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप नवरात्रि शुरू होने से पहले इन बर्तनों को नए की तरह चकाचक कर सकते हैं.
- Navratri Pooja Bartan Cleaning: बहुत से लोगों के घरों में दुर्गा पूजा के अवसर पर काफी साफ सफाई की जाती है, पर कई लोग पुरे घर की सफाई करते-करते पूजा के बर्तनों की सफाई करना भूल जाते हैं. कई बार ऐसे भी होता है कि पूजा की थाल, घंटी या दीया कितनी भी बार धो लें, वो फिर भी चिपचिपे रहते हैं और अपनी पुरानी चमक खो देते हैं. बहुत से लोग ऐसे में महंगे केमिकल्स वाले क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं जिससे हाथ हो खराब होते ही है पर कई बार बर्तनों का भी रंग हल्का हो जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप भी बर्तनों को चकाचक कर सकते हैं.
- विनेगर
त्योहारों में पूजा के बर्तनों की चमक पूरे घर की रौनक बढ़ा देती है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके तांबे, पीतल या स्टील के पूजा के बर्तन हमेशा चमकते रहें तो आप विनेगर की मदद से इसे चकाचक कर सकते हैं. विनेगर को पूजा के बर्तनों पर लगा कर 10 मिनट के लिए रख दें और इसे ब्रश की मदद से रगड़ कर धो लें. बर्तन बिल्कुल नए की तरह चकाचक हो जाएंगे.
- नींबू और नमक
एक कटोरी में नींबू और नमक का घोल बना कर इसे काले और चिपचिपे पूजा के बर्तनों पर लगा कर आधे घंटे के लिए रख दें. ब्रश की मदद से इसे अच्छे से साफ कर लें. बिना ज्यादा मेहनत और खर्च के आपके पूजा के बर्तन हर समय चमचमाते नजर आएंगे.
- बेकिंग सोडा
पीतल और तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर बर्तन काफी ज्यादा चिपचिपे और काले हैं तो आप इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं. बेकिंग सोडा और नींबू के रस का घोल मिलाकर इसे आप बर्तनों पर लगा लें और इसे रगड़ कर साफ कर लें. इससे बर्तनों से तेल की चिकनाहट साफ हो जाएगी और बर्तन नए की तरह चमक उठेंगे.
- इमली
पूजा के बर्तनों को आप इमली की मदद से भी साफ कर सकते हैं. बहुत से लोगों को ये अजीबोगरीब लग रहा होगा. एक बड़े से बर्तन में इमली रखें और इसमें गुनगुना पानी डाल दें. जब इमली अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसमें पूजा के सारे बर्तन डूबो कर रख दें. 10 से 15 मिनट के बाद आप इन बर्तनों को पानी से निकाल कर रगड़ कर साफ कर लें.
Add Zee News as a Preferred Source