पूजा के बर्तनों पर जम गई है तेल की चिपचिपी काली परत! नवरात्रि से पहले इन टिप्स से मिनटों में करें चकाचक घर में मौजूद पूजा के बर्तन अक्सर तेल के दीये, कपूर का धुआं और चढ़ाई गई मिठाई की चिपचिपाहट की वजह से काले पड़ जाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप नवरात्रि शुरू होने से पहले इन बर्तनों को नए की तरह चकाचक कर सकते हैं.

