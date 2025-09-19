नवरात्रि के नौ दिनों तक बहुत से लोग मां दुर्गा की पूजा के साथ-साथ व्रत भी रखते हैं. कई लोग फलहार करते हैं तो बहुत से लोग सेंधा नमक में बना हुआ खाना खाते हैं. बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल बिना लहसुन, प्याज वाला खाना खाते हैं. व्रत में खाने की चीजें जरूर सीमित होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सेहत और स्वाद से समझौता करना पड़े. थोड़ी क्रिएटिविटी और कुछ आसान रेसिपी से आप अपने नवरात्रि व्रत को खास और टेस्टी बना सकते हैं. आज हम आपके लिए ले कर आए हैं कुछ ऐसी डिशेज जो व्रत के दौरान भी आपको हेल्दी रखने में मददगार साबित हो सकते हैं साथ ही ये काफी स्वादिष्ट भी होते हैं.

पिज्जा

व्रत के दौरान अगर आपको पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही है तो अब आप घर पर व्रत वाला पिज्जा भी बना कर खा सकते हैं. कुट्टू के आटे का पराठा बना कर इसके उपर पनीर कद्दूकस कर के डाल दें. अब इसपर अपनी मनपसंद सब्जियां डाल कर नमक छिड़क लें और इसे पैन में ढक कर पका लें.

इडली

कुट्टू के आटे की इडली व्रत के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है. ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है तो पेट के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. आटे को दही में घोलकर इसमें घ‍िसा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, नमक, काली म‍िर्च पाउडर, व्रत में खाए जाने वाले मसाले और कुछ सब्जियां म‍िला लें इस बैटर को 10 मिनट के लिए रख दें. 10 मिनट के बाद बैटर को इडली स्टैंड में डाल कर स्टिम कर लें.

सिंघाड़े के आटे का चीला

बहुत से लोगों को शाम के वक्त कुछ चटपटा और लजीज खाने का मन करने लगता है. ऐसे में आप व्रत के दौरान सिंघाड़े के आटे का चीला बना कर खा सकते हैं. ये हेल्दी होने के साथ ही काफी स्वादिष्ट भी होती है. इसे आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं.

मखाना खीर

बहुत से लोगों को रात के वक्त मीठा खाने की क्रेविंग होने लगती है. ऐसे में आप मखाने का खीर बना कर इसे गर्म या फिर फ्रिज में रख कर खा सकते हैं. ये खीर व्रत के समय शरीर को हेल्दी रखने में मददगार साबित होती है.