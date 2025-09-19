नवरात्रि में जरूर ट्राई करें ये 4 तरह की व्रत फ्रेंडली डिशेज! जुबान पर चढ़ जाएगा स्‍वाद, हेल्थ भी रहेगी दुरुस्त
Advertisement
trendingNow12928119
Hindi Newsलाइफस्टाइल

नवरात्रि में जरूर ट्राई करें ये 4 तरह की व्रत फ्रेंडली डिशेज! जुबान पर चढ़ जाएगा स्‍वाद, हेल्थ भी रहेगी दुरुस्त

Navratri Vrat Dishes: नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है और ऐसे में बहुत से लोग व्रत रख कर माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं. कई लोग नौ दिनों तक फलहार करते हैं तो कुछ लोग सेंधा नमक में बना हुआ खाना खाते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी डिशेज के बारे में बताएंगे जिसे आप नवरात्रि के मौके पर बना कर खा सकते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवरात्रि में जरूर ट्राई करें ये 4 तरह की व्रत फ्रेंडली डिशेज! जुबान पर चढ़ जाएगा स्‍वाद, हेल्थ भी रहेगी दुरुस्त

नवरात्रि के नौ दिनों तक बहुत से लोग मां दुर्गा की पूजा के साथ-साथ व्रत भी रखते हैं. कई लोग फलहार करते हैं तो बहुत से लोग सेंधा नमक में बना हुआ खाना खाते हैं. बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल बिना लहसुन, प्याज वाला खाना खाते हैं. व्रत में खाने की चीजें जरूर सीमित होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सेहत और स्वाद से समझौता करना पड़े. थोड़ी क्रिएटिविटी और कुछ आसान रेसिपी से आप अपने नवरात्रि व्रत को खास और टेस्टी बना सकते हैं. आज हम आपके लिए ले कर आए हैं कुछ ऐसी डिशेज जो व्रत के दौरान भी आपको हेल्दी रखने में मददगार साबित हो सकते हैं साथ ही ये काफी स्वादिष्ट भी होते हैं.

पिज्जा
व्रत के दौरान अगर आपको पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही है तो अब आप घर पर व्रत वाला पिज्जा भी बना कर खा सकते हैं. कुट्टू के आटे का पराठा बना कर इसके उपर पनीर कद्दूकस कर के डाल दें. अब इसपर अपनी मनपसंद सब्जियां डाल कर नमक छिड़क लें और इसे पैन में ढक कर पका लें.

इडली
कुट्टू के आटे की इडली व्रत के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है. ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है तो पेट के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. आटे को दही में घोलकर इसमें घ‍िसा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, नमक, काली म‍िर्च पाउडर, व्रत में खाए जाने वाले मसाले और कुछ सब्जियां म‍िला लें इस बैटर को 10 मिनट के लिए रख दें. 10 मिनट के बाद बैटर को इडली स्टैंड में डाल कर स्टिम कर लें.

Add Zee News as a Preferred Source

सिंघाड़े के आटे का चीला
बहुत से लोगों को शाम के वक्त कुछ चटपटा और लजीज खाने का मन करने लगता है. ऐसे में आप व्रत के दौरान सिंघाड़े के आटे का चीला बना कर खा सकते हैं. ये हेल्दी होने के साथ ही काफी स्वादिष्ट भी होती है. इसे आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं.

मखाना खीर
बहुत से लोगों को रात के वक्त मीठा खाने की क्रेविंग होने लगती है. ऐसे में आप मखाने का खीर बना कर इसे गर्म या फिर फ्रिज में रख कर खा सकते हैं. ये खीर व्रत के समय शरीर को हेल्दी रखने में मददगार साबित होती है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

navratri vrat disheshealthy vrat friendly dishes

Trending news

टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
;