जिंदगी का 100वां बसंत देखने जा रहीं ये दादी अम्मा... इनका नुस्खा आप भी फॉलो करेंगे तो रहेंगे जवां

Grandma Bernie: आज जब इतनी बीमारियां और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे में 100 की उम्र तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन हम बर्नी दादी से बहुत कुछ सीख सकते हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 07, 2025, 11:53 PM IST
Secret of Longevity: एक महिला जल्द ही 100 साल की होने वाली हैं, उन्हें प्यार से ग्रैंडमा बर्नी (Grandma Bernie) के नाम से जाना जाता है, ने अपनी एनर्जी और सेल्फ डिपेंडेंसी से सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है और लंबी उम्र के अपने सिंपल लेकिन पावरफुल सीक्रेट का खुलासा किया है. अपनी पोती टेलर ब्राउन (Taylor Brown) द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, बर्नीजो अब भी अकेली रहती हैं और अपने घर के सारे काम खुद संभालती हैं. उन्होंने बताया कि उनकी एनर्जेटिक रहने की कुंजी "चलते-फिरते रहना और अच्छा खाना" है.

काम खुद करती हैं
ग्रैंडमा बर्नी ने बताया कि वो अब भी अपने हाथों और घुटनों के बल पर फर्श साफ करती हैं, जैसा कि उनकी मां ने एक बार सलाह दी थी, और इसे कोनों तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका बताया था. उनका मानना ​​है कि रोजाना फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहने से वो इस उम्र में भी फिट और चुस्त-दुरुस्त बनी हुई हैं. वो विटामिन लेती हैं, अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए पहेलियां सुलझाने का आनंद लेती हैं, और अपनी एक्सरसाइज से एक रूटीन को फॉलो करती हैं, खासकर सर्दियों में.

त्वचा की देखभाल
जब उनसे उनकी स्किनकेयर रूटीन के बारे में पूछा गया, तो बर्नी ने एक हैरान करने बात बताई. उन्होंने कभी सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया. इसके बजाय, वो कुदरती धूप का सहारा लेती हैं, सर्दियों में जैकेट पहनकर बाहर खड़ी रहती हैं और गर्मियों में बाहर पर्याप्त समय बिताती हैं. उनके साधारण से रूटीन में सिर्फ एक फेस क्रीम और मॉइस्चराइजर शामिल है.

दादी मां से क्या सीख सकते हैं आप?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी एजिंग और लॉन्जिविटी के अहम सिद्धांतों को दिखाती है. रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड न्यूट्रीशन और मानसिक सक्रियता, चाहे वो मामूली तौर पर ही क्यों न हो, जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना या सफाई करना, सूजन कम करने, ताकत बनाए रखने और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है. बर्नी की डाइट से जुड़ी सलाह संतुलन पर जोर देती है. भरपूर मात्रा में सब्जियां, फल, फलियां, मेवे और लीन प्रोटीन, और साथ ही हद से ज्यादा रेड मीट और मिठाइयों से परहेज करने की बात करती हैं. 

मेंटल हेल्थ को कैसे रखें बेहतर?
ग्रैंडमा बर्नी की जिंदगी से पता चलता कि मेंटल हेल्थ भी उतना ही जरूरी है. सामाजिक रूप से जुड़े रहना, अक्सर हंसना और स्ट्रेस को कंट्रोल करना हेल्दी एजिंग में अहम रोल अदा करते हैं. दादी बर्नी की जिंदगी ये साबित करती है कि लॉन्जिविटी सिर्फ लग्जरी या जेनेटिक्स से नहीं आती - ये डेली एक्टिविट, पॉजिटिव माइंडसेट और शरीर और मन की देखभाल में कंसिस्टेंसी पर बेस्ड है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Shariqul Hoda

