इन चीजों से घर पर बनाएं ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश, शीशे सी चमक उठेगी स्किन!

Neem Haldi Face Wash Oily Skin: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, धूल-धुआं और बढ़ता पॉल्यूशन लोगों की स्किन पर बुरा असर डाल रहा है. ऑयली स्किन वालों को स्किन की दिक्कतों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है.  अगर आप भी बार-बार होने वाले पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और चिपचिपी स्किन से परेशान हैं, तो अब समय है नेचर की गोद में लौटने का.

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 30, 2025, 07:26 AM IST
अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड और स्ट्रेस की वजह से आजकल लोगों के चेहरे पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलता. बहुत से लोग कम सोने के वजह से भी अपनी स्किन को काफी नुकसान पहुंचा देते हैं. कई लोगों की स्किन कई तरह के स्किन केयर स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी काफी बेजान नजर आती है. इसकी सबसे बड़ी वजह नींद की कमी भी हो सकती है. कम सोने के वजह से भी स्किन से जुड़ी कई तरह की दिक्कत देखने को मिलती है. बहुत से लोगों में ऑयली स्किन की समस्या ऐसे में बेहद आम हो जाती है. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप घर पर फेस वॉश बना कर बिना केमिकल के ही ग्लोइंग और हेल्दी स्किन पा सकती हैं.

कैसे बनाएं फेस वॉश
होममेड फेस वॉश बिना किसी केमिकल के आपकी स्किन को हील करने में काफी मददगार साबित हो सकता है. नीम और हल्दी से बनने वाला ये फेस वॉश बेहद आसानी से घर पर बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले नीम की पत्तियों को धो कर मिक्सी में थोड़ा पानी डाल कर पीस लें. अब इसमें एक चम्मच हल्दी, दो चम्मच बेसन, एक चम्मच एलोवेरा जेल और एक चम्मच गुलाब जल को अच्छे से मिक्स कर लें.

फायदेमंद
अगर फेस वॉश ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें पानी भी मिक्स कर सकते हैं. पानी मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर के एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें. इसे आप डिब्बे में 3 से 4 दिनों के लिए स्टोर कर के घर में रख सकते हैं. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण चेहरे के पिंपल्स, एक्ने और दाग-धब्बों को दूर करने में मदद करते हैं. हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाएं जाते हैं जिसके इस्तेमाल से चेहरे पर पिंपल्स नहीं होता है. इन दोनों चीजों को मिलाकर बना फेस वॉश स्किन को साफ करने के साथ ही बल्कि उसे बैक्टीरिया और धूल-मिट्टी से बचाता है.

कैसे और कब लगाएं
इस फेस वॉश को आप दिन में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लें ताकि आपके पोर्स खुल जाएं. अब इस फेस वॉश को उंगलियों की मदद से चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं. दो से तीन मिनट तक धीरे-धीरे मसाज करने के बाद इसे ठंडे पानी से धो लें और चेहरे पर एलोवेरा जेल लगा लें. इस फेस वॉश के इस्तेमाल से त्वचा निखारती है और स्किन पर नेचुरल ग्लो भी आता है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह से नेचुरल और केमिकल फ्री है, इसलिए इसे बिना डर के लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में

