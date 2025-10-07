ऑयली और ड्राई स्किन की परेशानियों हल है नीम फेस पैक, इन चीजों को मिलाकर करें तैयार

Neem Face Pack: चेहरे पर आए मुंहासे अक्सर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करते देते हैं. खासतौर पर टीन एज से लेकर यंग एज तक का दौर ऐसा होता है, जब चेहरे की चमक और क्लियर स्किन हर किसी की चाहत होती है. ऐसे में जब चेहरे पर लाल दाने, सूजन और पिंपल्स निकल आते हैं, तो न सिर्फ चेहरा खराब लगता है, बल्कि मन भी खराब हो जाता है. ऐसे में आयुर्वेद त्वचा से जुड़ी दिक्कतों के लिए नीम पर भरोसा करता है.

केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स से बचकर

बाजार में ढेरों महंगे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, क्रीम और सीरम मौजूद हैं जो एक्ने हटाने के दावे करते हैं, लेकिन इनका असर या तो टेम्पोरेरी होता है या फिर इनके साइड इफेक्ट आपकी स्किन को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं.

नीम क्यों है इतना फायदेमंद?

नीम में छिपी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को मॉडर्न साइंस भी मानता है. नीम में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो स्किन पर होने वाले बैक्टीरियल इंफेक्शन, जलन और सूजन को ठीक करने में मदद करते हैं. यही वजह है कि नीम को त्वचा की सफाई और एक्ने से छुटकारा पाने के लिए सबसे असरदार कुदरती उपाय माना जाता है.

ऑयली स्किन के लिए नीम फेस पैक

अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो मुंहासे से राहत पाने के लिए नीम के पत्तों और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक आपकी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. नीम जहां एक तरफ पिंपल्स के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया को खत्म करता है, वहीं मुल्तानी मिट्टी स्किन में मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल को सोख लेती है और खुले पोर्स को टाइट करती है. ये पैक त्वचा को साफ, ठंडा और संतुलित बनाए रखता है. इस पैक को हफ्ते में एक या दो बार इस्तेमाल करना काफी है.

ड्राई स्किन वाले क्या करें?

अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप रेडनेस, सूजन और एक्ने से परेशान हैं, तो ऐसे में नीम के साथ प्योर हनी मिलाकर लगाएं. ये न सिर्फ इंफेक्शन कम करेगा, बल्कि त्वचा की नमी को बनाए रखेगा. इस फेस पैक को आप हफ्ते में दो से तीन बार लगा सकते हैं.

फेस पर इरिटेशन होने पर

अगर चेहरे पर जलन है, तो नीम और एलोवेरा जेल का फेस पैक इससे राहत देगा. एलोवेरा अपने ठंडकपन के लिए जाना जाता है, जिससे जलन और सूजन कम होती है. जब नीम और एलोवेरा साथ मिलते हैं, तो त्वचा की गहराई से सफाई होती है और मुंहासे धीरे-धीरे गायब होने लगते हैं. इस पैक को रोज रात सोने से पहले लगाया जाए तो त्वचा को सुबह तक आराम और ताजगी मिलती है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.