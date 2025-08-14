नेपाल में पीरियड्स के नाम पर औरतों के साथ होता था अत्याचार, ''पेड़ को छूने से नहीं आते फल"; बोली जाती थी ऐसी बात!

पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है. पीरियड्स को लेकर आज भी लोग खुलकर बात नहीं करते हैं. लेकिन पीरियड्स को अशुद्ध माना जाता है. दुनियाभर के देशों में पीरियड्स से जुड़े कई रीति-रिवाज है जिसके बारे में पढ़ आपको हैरानी होगी. इस लेख में हम आपको नेपाल के पीरियड्स से जुड़े अंधविश्वास के बारे में बताएंगे. नेपाल साल ने इस प्रथा को खत्म कर दिया है लेकिन एक लंबे समय तक कई महिलाओं के पीरियड्स के दौरान दुर्व्यहार किया गया था.

नेपाल में होती थी चौपाड़ी प्रथा

नेपाल में पीरियड्स के दौरान लड़कियों को अलग रखा जाता था. उन्हें एक झोपड़ी में जानवरों की तरह रखा जाता है. इस दौरान उनसे कोई मिल नहीं सकता है. पीरियड्स के दौरान महिलाएं भगवान और मूर्तियों को छू नहीं सकती थी. नेपाल में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अशुद्ध माना गया, जिसके बाद उनके साथ काफी दुर्व्यहार किया.

पेड़ छूने की मनाही

नेपाल में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेड़ छूने से मना किया जाता था. दरअसल माना जाता था कि पीरियड्स के दौरान अगर कोई महिला पेड़ को छूल लेती है तो पेड़ में फल नहीं आएंगे. वहीं पुरुषों को छूने से पुरुष बीमार हो सकती है. इस वजह से महिलाएं पीरियड्स के दौरान पेड़ और पुरुष को नहीं छूते थे.

प्रथा पर लग चुका है प्रतिबंद

साल 2005 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा पर प्रतिबंद लगा दिया था. साल 2017 में कानून पास हुआ. इस कानून के तहत अगर पीरियड्स के दौरान किसी भी महिला को अलग रखने, पेड़ को ना छूने जैसे चीजों को करने पर मजबूत करता है तो उसे लगभग 3 महीने की सजा होगी वहीं 3 हजार नेपाली रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा.

इसे भी पढ़ें: पीरियड्स के दौरान कितनी बार नहाना चाहिए? काफी महिलाओं को शायद पता नहीं होगी ये बात

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

इसे भी पढ़ें: हर महीने वही सवाल, "पीरियड से पहले मैं अलग इंसान होती हूं, लेकिन फिर मुझे क्या हो जाता है?