नाई की मसाज से स्ट्रोक का शिकार बन रहे युवा? न्यूरोलॉजिस्ट ने समझाया पूरा गणित...इन चीजों से दी बचने की सलाह

How barber neck massage increase stroke risk: अगर आप भी नाई के पास जाकर बार-बार मसाज कराते हैं तो सावधान हो जाइए. ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है. ऐसा हम नहीं कर रहे, बल्कि देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. (कर्नल) जॉय देव मुखर्जी ने इस बात पर रोज दिया है. उन्होंने बताया कि ये आदत कई बार स्ट्रोक का कारण बन सकती है. गर्दन की मसाज के वक्त स्ट्रोक हो सकता है. उन्होंने इसका पूरा गणित भी समझाया है.
How barber neck massage increase stroke risk: स्ट्रोक एक ऐसी समस्या है, जो पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है. भारत में 30 से 45 साल की उम्र वाले भी इसकी चपेट में आ रहे हैं.. इसके पीछे कोई कोई एक ठोस वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं. भारत के जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. (कर्नल) जॉय देव मुखर्जी ने बताया कि स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण गलत जीवनशैली (Lifestyle) है, जिसे लोग मजाक में लेते हैं. डॉ. मुखर्जी ने यह भी चेतावनी दी कि गर्दन की मसाज (Neck Massage) भी स्ट्रोक का कारण बन सकती है.
न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. (कर्नल) जॉय देव मुखर्जी ने स्ट्रोक के कारणों पर खुलकर बात की. साथ ही उन्होंने इससे बचने के टिप्स भी सुझाए हैं. उन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो लोग हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं उनमें स्ट्रोक के कोई लक्षण नहीं होते. अचानक ब्लड वेसल फट सकती है और ब्रेन में खून बहना शुरू हो सकता है, जिससे हैमरेजिक स्ट्रोक होता है. सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए की आखिर स्ट्रोक कब होता है?
स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग तक खून सही तरीके से नहीं पहुंच पाता. खून ही दिमाग को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है, इसलिए जैसे ही खून रुकता है, दिमाग का हिस्सा काम करना बंद कर देता है.
स्ट्रोक के दो प्रकार होते हैं. पहला है कि ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक जिसे इस्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है. ये तब होता है जब जब खून की नली में थक्का (क्लॉट) बन जाता है और खून आगे नहीं जा पाता.
दूसरा होता है कि हेमरेजिक स्ट्रोक जिसे ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं. यह तब होता है जब जब दिमाग की कोई नस फट जाती है और अंदर खून भर जाता है.
डॉ. जॉय देव के अनुसार स्ट्रोक बढ़ने की मुख्य वजहें हैं. ज्यादा शराब पीना, धूम्रपान और वेपिंग, कम फिजिकल एक्टिविटी (Sedentary Life), फैटी और प्रोसेस्ड खाना, देर रात तक जागना और स्ट्रेस. उन्होंने बताया कि आज कल लोग जिम करते हैं, लेकिन खाने-पिने की कोई परवाह नहीं करते. दिखने में फिट होने का मतलब यह नहीं कि अंदर से शरीर स्वस्थ है. हम देख भी रहे हैं कि कई युवा जिम करते समय भी स्ट्रोक या ब्लड प्रेशर के कारण गिर रहे हैं.
यह बात डॉ. जॉय देव मुखर्जी ने बहुत साफ तरीके से समझाई है कि आजकल बढ़ते स्ट्रोक के पीछे सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि गलत आदतें और लाइफस्टाइल जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि कई लोग जिम करते हैं, फिट दिखते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से उनकी नसें और हार्ट उतना स्वस्थ नहीं होता. बहुत से युवा स्मोकिंग, वेपिंग, शराब और गलत डाइट लेते हैं, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. यह चुपचाप धमनियों में जमा होता रहता है. उन्होंने स्ट्रोक की एक वजह गर्दन की मसाज को भी बताया है. अगर आप भी नाई से मसाज कराते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यह स्ट्रोक की वजह बन सकती है.
डॉ. मुखर्जी बताते हैं कि गर्दन में दो बहुत जरूरी नसें होती हैं कैरेटिड आर्टरी. अगर जोर से मसाज की जाए, झटका लगे या गर्दन को अचानक खींचा जाए, तो इन नस की दीवार में छोटी सी चोट हो सकती है. जहां ब्लड क्लॉट (थक्का) बन सकता है. यह थक्का दिमाग तक पहुंचकर ब्लड सप्लाई रोक देता है और यही स्ट्रोक का कारण बन जाता है. यानी फिट दिखने वाला इंसान, जिसे लगता था कि वो स्वस्थ है, अचानक स्ट्रोक का शिकार हो सकता है.
कैरोटिड आर्टरी हमारे शरीर की बेहद जरूरी नसों में से एक है, जो दोनों तरफ गर्दन में होती है. इनका काम है दिल से दिमाग तक साफ (ऑक्सीजन वाला) खून पहुंचाना. ये नस आगे चलकर दो हिस्सों में बंटती है. पहली कहलाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी (Internal Carotid Artery), जो दिमाग तक खून पहुंचाती है. वहीं दूसरी कहलाती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी (External Carotid Artery), जो चेहरे, सिर और गर्दन के बाहर के हिस्सों को खून देती है. अगर ये नस सख्त या संकरी हो जाए (खून में चर्बी या क्लॉट की वजह से), तो दिमाग तक खून पहुंचना कम हो जाता है, और इससे स्ट्रोक होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है.
स्ट्रोक अब सिर्फ उम्र से जुड़ी बीमारी नहीं, बल्कि लाइफ़स्टाइल बीमारी बन चुकी है. अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो इसका खतरा बढ़ता ही जाएगा. स्ट्रोक से बचने के लिए डॉ. जॉय देव मुखर्जी ने कुछ जरूरी बातों पर जोर दिया है, जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है.
डॉ. मुखर्जी के अनुसार कई बार स्ट्रोक से पहले कोई बड़ा संकेत नहीं मिलता लेकिन शरीर कुछ इशारे जरूर देता है. जैसे बार-बार सिर दर्द होना है. चक्कर आना. एक तरफ शरीर में झनझनाहट होना. एक आंख से धुंधला दिखना. ये वो संकेत होते हैं, जिन्हें अधिकतर लोग गंभीरता से नहीं लेते.
