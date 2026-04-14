क्या रेबीज होने पर वाकई कुत्तों की तरह रिएक्ट करने लगता है इंसान? न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया भौंकने और चिल्लाने के पीछे का सच

रेबीज एक खतरनाक बीमारी है. यह जानवाले बीमारी संक्रमित कुत्तों के लार से फैलती है. रेबीज बीमारी इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है. रेबीज बीमारी संक्रमति जानवर के काटने, खरोंचने या फिर लार के संपर्क आने में यह बीमारी फैलती है. वहीं कुछ लोगों लगता है कि रेबीज बीमारी लोग कुत्ते की तरह भौंकते हैं. आइए फोर्टिस अस्पताल फरीदाबाद न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बंगा से जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई.

एक्सपर्ट ने बताई सच्चाई

डॉक्टर के अनुसार अगर किसी भी इंसान को संक्रमित कुत्ते के काटने के बाद रेबीज हो जाते हैं. तो वह इंसान कुत्ते की तरह भौंकता नहीं है. रेबीज केवल दिमाग के सिस्टम को प्रभावित करता है. रेबीज की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या होती है. इस वजह से मरीज को पानी पीने में दिक्कत होती है. रेबीज में हाइड्रोफोबिया की समस्या हो जाती है.

पानी से डर

इस बीमारी में दिमाग की नसों पर गहरा असर पड़ता है. ऐसे में इंसान का व्यवहार बहद जाता है. इस दौरान मरीज को पानी से काफी ज्यादा डर लगता है. पानी को देख कर मरीज घबरा कर चिल्लाने लग जाता है.

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रेबीज के लक्षण

रेबीज के शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे हो सकते हैं. 2 से 3 दिन के अंदर ये जानलेवा भी हो सकते हैं.

बुखार और सिरदर्द

बेचैनी और घबराहट

गले में ऐंठन और निगलने में दिक्कत

हवा या पानी से डर लगना

ज्यादा लार का निकलना

मानसिक भ्रम या गुस्सा आना

बचाव के उपाय

रेबीज से बचाव हो सकता है. किसी भी जानवर के काटने के तुरंत बाद वैक्सीन लेनी जाहिए. जानवर के काटने के बाद 24 घंटे के अंदर वैक्सीन लेना जरूरी होता है. इसके बाद 4 से 5 टोटल डोज लेना भी जरूरी है. वैक्सीन लोने से संक्रमण को रोका जा सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.