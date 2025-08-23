पसीने की बदबू जरूर भगाएं, लेकिन शरीर के इन हिस्सों में कभी न लगाएं परफ्यूम, नुकसान से बचना होगा मुश्किल

Perfume Using Tips: उमस भरे मौसम में लंबे वक्त तक बाहर रहने के बाद पसीने की बदबू आना आम परेशानी है. लोग इस बदबू से छुटकारा पाने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि परफ्यूम हमें फ्रेश और कॉन्फिडेंट महसूस कराता है, लेकिन इसे लगाते वक्त सावधानी बरतना जरूरी है. क्योंकि शरीर के कुछ हिस्सों पर इसे लगाने से स्किन को नुकसान हो सकता है.

किन हिस्सों पर परफ्यूम न लगाएं?

1. चेहरा और आंखों के पास

चेहरे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है. यहां परफ्यूम लगाने से जलन, रेडनेस और एलर्जी हो सकती है. आंखों के पास तो परफ्यूम की थोड़ी-सी मात्रा भी खतरनाक साबित हो सकती है.

2. अंडरआर्म्स

कई लोग पसीने की बदबू रोकने के लिए सीधे बगल में परफ्यूम स्प्रे कर लेते हैं. ये तरीका गलत है, क्योंकि अंडरआर्म्स की स्किन पतली और सेंसिटिव होती है. यहां परफ्यूम लगाने से जलन, खुजली और डार्क पैच की परेशानी हो सकती है.

3. कटे या शेव किए हुए हिस्से

शेविंग या वैक्सिंग के तुरंत बाद स्किन ओपन और सेंसिटिव हो जाती है. ऐसे में अगर परफ्यूम लगाया जाए तो जलन और रैशेज हो सकते हैं.

4. प्राइवेट पार्ट्स

इस हिस्से की स्किन बेहद नाजुक होती है. यहां परफ्यूम लगाने से इंफेक्शन और स्किन इरिटेशन का खतरा बढ़ सकता है.



तो फिर परफ्यूम कहां लगाएं?

परफ्यूम को सही जगह पर लगाने से इसकी खुशबू लंबे समय तक रहती है और स्किन को कोई नुकसान भी नहीं होता.

1. कलाई पर

यह पल्स पॉइंट है, जहां खून का बहाव ज्यादा होता है. यहां परफ्यूम लगाने से खुशबू लंबे समय तक टिकती है.

2. कान के पीछे

ये हिस्सा भी बॉडी का वॉर्म एरिया है. यहां लगाने से खुशबू धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैलती है.

3. गर्दन पर (साइड में)

गर्दन के दोनों किनारों पर हल्का स्प्रे करने से परफ्यूम की खुशबू लंबे वक्त तक महसूस होती है.

4. कोहनी के अंदरूनी हिस्से पर

ये भी पल्स पॉइंट है और यहां परफ्यूम टिकाऊ खुशबू देता है.

5. घुटनों के पीछे

अगर आप लंबे समय तक बाहर रहते हैं या पार्टी में जा रहे हैं, तो यहां परफ्यूम लगाने से खुशबू देर तक बनी रहती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.