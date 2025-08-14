दूध पीने के बाद भूलकर भी न करें इन 5 चीजों का सेवन, पेट में बन सकता है खतरनाक 'जहर'
दूध पीने के बाद भूलकर भी न करें इन 5 चीजों का सेवन, पेट में बन सकता है खतरनाक 'जहर'

शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए हर दिन दूध पीना जरूरी होता है. दूध हमारे लिए सेहत का खजाना है लेकिन तभी जब इसका सेवन सही तरीके से किया जाए. अक्सर लोग दूध पीने के तुरंत बाद कुछ ऐसे फूड्स का सेवन कर लेते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं. बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी ये आदतें नुकसानदेह हो सकती हैं. आइए जानते हैं वो सामान्य फूड्स जिन्हें दूध के साथ या तुरंत बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 14, 2025, 10:39 AM IST
दूध पीने के बाद भूलकर भी न करें इन 5 चीजों का सेवन, पेट में बन सकता है खतरनाक 'जहर'

Health News: दूध हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद माना जाता है. हर दिन दूध पीने से कई तरह की बीमारियां दूर रहती हैं साथ ही हड्डियों को भी मजबूती मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध पीने के बाद कुछ चीजें खाना आपके हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूध के साथ मिलकर पेट में गड़बड़ी और गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं. यही वजह है कि दूध पीने के बाद कुछ चीजोंल को खाने से बचना चाहिए. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें.

मसालेदार-स्नैक्स के साथ दूध पीना हो सकता है खतरनाक
बहुत से लोग दूध पीते समय या बाद में अपने पसंदीदा स्नैक्स जैसे चिप्स, कुरकुरे, नमकीन बिस्किट आदि खा लेते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से इस आदत को अलविदा कर दें. ऐसा करना बिलकुल भी सही नहीं होता है. दूध के साथ नमकीन और मसालेदार फूड्स पेट में दिक्कत और डाइजेशन में समस्या पैदा कर सकते हैं. लंबे समय तक इस तरह का सेवन करने से पेट या आंतों में गंभीर बीमारी भी होने का खतरा रहता है. इसलिए बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी दूध पीने के तुरंत बाद ऐसे स्नैक्स लेने से बचना चाहिए.

गुड़ और दूध का मेल खतरनाक
क्या आप भी दूध पीने के बाद गुड़ खाना पसंद करते हैं? जवाब हां है तो सावधान हो जाइए. आपकी यह आदत आपकी बीमार बना सकती है. लोगों को दूध के साथ या बाद में गुड़ खाना काफी पसंद होता है. लेकिन यह सेहत को बिलकुल भी पसंद नहीं आता है. भले ही गुड़ सेहत के लिए कई मायनों में बहुत फायदेमंद होता है लेकिन गुड़ औऱ दूध का सेवन पेट में बड़ी गड़बड़ी कर सकता है. इसका कारण है कि गुड़ की तासीर गर्म होती है जबकि दूध का स्वभाव ठंडा होता है. ऐसे में इन दोनों चीजों का मिश्रण पेट खराब करने का कारण भी बन सकता है.

खट्टे फल और दूध
संतरा, नींबू और अन्य खट्टे फल दूध के साथ या तुरंत बाद खाने से बचना चाहिए. इन फलों में एसिड ज्यादा होता है जो दूध में मौजूद प्रोटीन को जमाकर डाइजेशन में समस्या पैदा कर सकता है. इससे पेट में गैस, सूजन और ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी दूध पीने के तुरंत बाद खट्टे फल खाने से बचना चाहिए. दूध पीने के करीब 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद ही किसी तरह के खट्टे फल का सेवन करना चाहिए.

मछली
जैसे दूध फायदेमंद होता है वैसै ही मछली भी. लेकिन इन दोनों का सेवन कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए, यह सेहत पर जहर की तरह असर कर सकता है. इससे आपको डाइजेशन से जुड़ी परेशानी जैसे फूड पॉइजिनिंग, पेट दर्द आदि दिक्कतें हो सकती हैं. साथ ही ये स्किन से जुड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकता है.

खरबूजा और तरबूज के साथ दूध बिलकुल भी न लें
दूध पीने के तुरंत बाद खरबूजा या तरबूज खाना भी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. दूध में बहुत सारा प्रोटीन होता है और इन फलों में मौजूद एसिड के साथ मिलकर प्रोटीन को जमाने लगता है. इससे दूध फट सकता है, जिससे पेट दर्द-अपच और बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए कभी भी दूध पीने के तुरंत बाद इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

Udbhav Tripathi

Health News Hindi

;