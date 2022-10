Empty Stomach: खाली पेट गलती से भी न करें इन 3 चीजों का सेवन, वरना नुकसान के लिए रहें तैयार

Never Eat These Thing in Empty Stomach: जब आपका पेट खाली होता है तो दिनभर का मामूली काम भी करना मुश्किल हो जाता है. अगर आप ज्यादा देर भूखे रहेंगे तो एसिडिटी, पेट दर्द, उल्टी जैसी परेशानियों को दावत मिलती है. खासकर सुबह के वक्त आपके पेट में कुछ भी ताजा भोदन नहीं होता, तब हमें अपने खाने पीने को लेकर काफी सतर्क रहना होगा, अगर हम कुछ भी उल्टा पुल्टा खाएंगे तो ये समस्याओं को जन्म दे देगा. ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) ने ZEE NEWS को बताया कि हमें खाली पेट कौन कौन सी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

खाली पेट न करें इन चीजों का सेवन

शराब (Alcohol)

शराब पीना हमेशा से सेहत के लिए नुकसानदेह रहा है, इससे पूरी तरह तौबा कर ली जाए तो ही बेहतर है, इसके सेवन से लिवर डैमेज और हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो जाता है, वहीं इसे खाली पेट पीना और भी ज्यादा नुकसानदेह है. अगर आप बिना कुछ खाए शराब पिएंगे तो ये डायरेक्ट आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा जिससे पल्स रेट गिर सकता है और ब्लड प्रेशर भी अप एंड डाउन हो जाएगा.

च्युइंग गम (Chewing Gum)

बच्चों और युवाओं में च्युइंग गम चबाने का शौक काफी ज्यादा होता है, लेकिन खाली पेट ऐसा करना परेशानियों को दावत देने जैसा है. नेचुरल प्रोसेस के हिसाब से चब भी आप कुछ भी चबाना शुरू करते हैं तो पेट में डाइजेस्टिव एसिड रिलीज होने लगते हैं. खाली पेट में ये एसिड स्टोमेक अल्सर या एसिडिटी जैसी परेशानियां पैदा कर सकते हैं. इसलिए अगर आप च्युइंग गम चबाना चाहते हैं तो ये काम भोजन करने के बाद ही करें.

कॉफी (Coffee)

कॉफी पीने से आपकी थकान दूर हो जाती है और ताजगी का अहसास होता है, काफी लोगों को सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत होती, लेकिन ऐसा बिलकुल भी न करें क्योंकि इस पेय पदार्थ में मौजूद कंपाउंड जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाने लगते हैं और फिर पेट में जलन हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर