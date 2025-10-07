ड्रिंक करने के बाद घर लौटा है दोस्त, अब शराब का नशा उतारने के लिए कभी न करें ये 4 काम

How Not To Soothe An Alcoholic: जब कोई शख्स ज्यादा शराब पीकर नशे में हो या अल्कोहल प्वाइजनिंग के लक्षण दिखा रहा हो, तो हम उसका नशा उतारने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगल गलत तरीका अपनाया जाए तो हालत और भी खराब हो सकती है. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जब कोई नशे में हो तो नशा उतारने के लिए उसके साथ क्या-क्या नहीं करना चाहिए.

नशे की हालत के लक्षण

शराब के नशे के कई इशारे हो ससकते हैं, मसलन- लगातार उल्टी, होश का कम होना या बेहोशी, धीमी या इरेगुलर हार्ट बीट, ठंडी या नीली त्वचा, दौरे (Seizures). अगर आपको ऐसे इशारे दिखें तो खुद एक्सपर्ट बनने के बजाए डॉक्टर को दिखाएं.

1. कॉफी या एनर्जी ड्रिंक मत पिलाइए

कई लोग समझते हैं कि कैफीन से नशा उतर जाएगा. सच ये है कि कॉफी या एनर्जी ड्रिंक टेम्पोरेरी तौर पर जगा देने का काम कर सकती है लेकिन इससे शख्स का दिल और नर्वस सिस्टम और ज्यादा स्ट्रेस में आ सकता है. खासकर जिनका ब्लड-प्रेशर इरेगुलर है या दिल की परेशानी है, उनके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है. कैफीन उल्टी या डिहाइड्रेशन के रिस्क को भी बढ़ा सकता है.

2. बिना सलाह कोई दवा न दें

पेरासिटामॉल, पेनकिलर्स या कोई स्लीपिंग पिल किसी भी हालत में बिना डॉक्टर की सलाह के मत दें. शराब के साथ कई दवाएँ खतरनाक इंटरैक्शन कर सकती हैं—लिवर पर अतिरिक्त असर, साँस लेने में दिक्कत या बेहोशी बढ़ सकती है.

3. कोल्ड शॉवर जबरदस्ती न कराए

ठंडा पानी तुरंत जगा सकता है पर ये रिस्की भी है. बेहोश इंसान के लिए ये डूबने जैसा हाल पैदा कर सकता है. शरीर का तापमान तेजी से गिर सकता है और सांस की परेशानियां बढ़ सकती हैं.

4. जबरदस्ती कुछ न खिलाएं

नशे में धुत इंसान को कुछ भी जबरदस्ती न खिलाएं. हेवी या ऑयली फूड उल्टी और दूसरी परेशानियां बढ़ा सकता है. अगर वो इंसान अपनी मर्जी से कुछ हल्का-फुल्का खाना चाहे, तो उसका पेट जरूर भर दें

इन बातों का रखें ख्याल

1. नशे में धुत शख्स को साइड में रिकवरी पोजीशन में लिटाएं ताकि अगर उल्टी हो तो सांस का रास्ता साफ रहे.

2. सांसों पर नजर रखें, सांस धीमी या इरेगुलर हो तो तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें.

3. पानी छोटे-छोटे घूंट में दें, ऐसा सिर्फ तब जब शख्स थोड़ा होश में हो और निगलने की ताकत रखता हो.

4. अकेला न छोड़ें, निगरानी करें और अगर सुधार न हो तो नजदीकी अस्पताल ले जाएं.