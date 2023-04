Relationship Tips: शादी के बाद पति से कभी न कहें ये 4 बातें, मैरिड लाइफ में घुल जाएगी कड़वाहट

Never say these things to your husband: शादी कोई गुड्डे और गुड़ियों का खेल नहीं है. ये वो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है जिसे हर कोई निभा नहीं पाता. इसमें छोटी-छोटी बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है. जरा सी गड़बड़ रिश्तों में दरार ला सकती है. हालांकि गलती पति और पत्नी दोनों से हो सकती है, लेकिन आज हम वो मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो अक्सर वाइफ के द्वारा किया जाता है. मैरिड कपल्स के बीच नोंकझोंक होना आम बात है, लेकिन पत्नी को कभी भी गुस्से में ये 4 बातें नहीं कहनी चाहिए, वरना आपस में कड़वाहट घुल सकती है.

1. सास-ससुर की बुराई करना

जब आप शादी के बाद नए घर में जाती हैं तो आपके ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा होती है, जिसे पूरा करने की कोशिश में सास-ससुर के बारे में नेगेटिव फीलिंग आने लगती है. भले ही आपके मन में इन-लॉज को लेकर अच्छे ख्यालात न हों, लेकिन इसकी चर्चा कभी अपने पति से न करें, क्योंकि कोई भी इंसान अपने मां-बाप की बुराई नहीं सुनना चाहता. ननद, देवर और जेठ की बुराई करना

हर इंसान के लिए उसके भाई और बहन की काफी अहमित होती है, भले ही उनमें कुछ कमियां होंगी लेकिन अगर आप पति से अपने ननद, देवर और जेठ की बुराई करेंगी तो उन्हें लगेगा कि आप घर को तोड़ना चाहती हैं, या इनसे हस्बैंड को अलग कराने का ख्याल रखती हैं. ऐसे में वो आपसे हमेशा अलर्ट रहने की कोशिश करेंगे. मायके वालों से कंपेयर करना

अगर आप अपने ससुराल, सुसुरालवालों या पति के घर के तौर तरीकों की तुलना अपने मायके से करती हैं, तो ये एक बड़ी गलती साबित हो सकती है. भले ही आपके पिता का घर कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन अब आप जिंदगीभर के लिए ससुराल की हो चुकी हैं. इस तरह की तुलना से गृह क्लेश पैदा हो सकता है. पति की कमाई पर ताने मारना

बेहद मुमकिन है कि आपका पति करोड़पति न हो, लेकिन वो जो कुछ भी कमाता है वो आप पर जरूर खर्च करता है, ऐसे में उनकी कम या लिमिटेड कमाई को लेकर ताने मारेंगी तो उनका इगो हर्ट होगा और वो लो फील करेंगे. बेहद मुमकिन है कि वो डिप्रेशन में चले जाएं. आपको उनकी कमाई से संतोष करना होगा. हालांकि फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने में कोई बुराई नहीं है.