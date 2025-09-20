पसीने से तर कपड़े पहनकर सोते हैं तो बड़े लापरवाह हैं आप, इन परेशानियों को मिलेगी दावत
पसीने से तर कपड़े पहनकर सोते हैं तो बड़े लापरवाह हैं आप, इन परेशानियों को मिलेगी दावत

पसीने से तर कपड़े पहनकर सोना एक छोटी-सी लापरवाही लगती हो, लेकिन इसका असर शरीर पर काफी बड़ा हो सकता है. इसलिए सेहत और स्किन दोनों की सेफ्टी के लिए सोने से पहले हमेशा सूखे और कंफर्टेबल कपड़े पहनना जरूरी है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:24 AM IST
पसीने से तर कपड़े पहनकर सोते हैं तो बड़े लापरवाह हैं आप, इन परेशानियों को मिलेगी दावत

Sleeping Tips: दिनभर भागदौड़ और गर्मी-उमस में शरीर से पसीना निकलना नॉर्मल है. ये शरीर को ठंडा रखने और टॉक्सिन्स बाहर निकालने का कुदरती तरीका है. लेकिन कई बार लोग आलस या लापरवाही में पसीने से भीगे कपड़े पहनकर ही सो जाते हैं. ये आदत बेहद हार्मफुल साबित हो सकती है और सेहत पर कई नेगेटिव असर डालती है.

1. बैक्टीरिया और फंगल इंफेक्शन का खतरा
पसीने से गीले कपड़ों में नमी लंबे समय तक बनी रहती है. य नमी बैक्टीरिया और फंगस को पनपने का मौका देती है. ऐसे में स्किन इंफेक्शन, खुजली, रैशेज और फंगल इंफेक्शन (जैसे दाद या एथलीट फुट) का खतरा बढ़ जाता है.

2. सर्दी-जुकाम और बुखार का रिस्क
गीले कपड़े शरीर का तापमान कम कर देते हैं. रात में शरीर आराम की स्थिति में होता है और अगर उस वक्त ठंडक ज्यादा लगे तो इम्यूनिटी अफेक्ट होती है. इससे सर्दी-जुकाम, गले में खराश और कभी-कभी बुखार की समस्या भी हो सकती है.

3. मांसपेशियों में अकड़न और दर्द
रातभर गीले कपड़ों के संपर्क में रहने से मांसपेशियां और जोड़ों पर ठंडक का असर पड़ता है. इसकी वजह से सुबह उठते समय बॉडी स्टिफनेस, अकड़न और दर्द महसूस हो सकता है. लंबे समय तक ये आदत गठिया जैसी समस्याओं को भी बढ़ावा दे सकती है.

4. नींद की क्वालिटी पर असर
गीले कपड़े चिपचिपे और अनकंफर्टेबल महसूस होते हैं. इससे नींद बार-बार खुल सकती है या गहरी नींद नहीं आ पाती. खराब नींद आगे चलकर थकान, चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस का कारण बन सकती है.

5. स्किन की कुदरती चमक घटती है
लगातार पसीने से भीगे कपड़े पहनकर सोने से स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और रोमछिद्र बंद हो जाते हैं. इसका असर त्वचा की प्राकृतिक चमक और हेल्दी टेक्सचर पर पड़ता है. धीरे-धीरे स्किन डल और बेजान लगने लगती है.

6. एलर्जी और बदबू की समस्या
पसीने में मौजूद सॉल्ट और बैक्टीरिया रातभर कपड़ों में फंसे रहते हैं. इससे कपड़ों में बदबू आती है और स्किन पर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है. खासतौर पर जिन लोगों की त्वचा सेंसिटिव होती है, उन्हें ज्यादा परेशानी हो सकती है.

 

क्या करें?

1. सोने से पहले हमेशा पसीने से गीले कपड़े बदल लें.

2. हल्के, ढीले और कॉटन के कपड़े पहनकर सोएं, ताकि स्किन सांस ले सके.

3. अगर पसीना ज्यादा आता है तो सोने से पहले नहाना बेहतर है.

4. बेडशीट और तकिए के कवर भी साफ रखें ताकि बैक्टीरिया का खतरा कम हो.

 

​Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;