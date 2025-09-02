पापा नहीं, Gen Z बच्चे हैं ज्यादा उदास? पढ़ाई नहीं ये इसके पीछे का मेन रीजन!

Gen Z जनरेशन जो कि (18 से 28 साल ) दुनिया भर के जेन-जी डिप्रेशन, चिंता का सामना कर रहे हैं. मिलेनियल्स की तुलना में जेन-जी काफी उदास जनरेशन है. कई स्टडी में बताया है कि जेन-जी जनरेशन काफी तनाव में रहती है. आइए जानते हैं आखिर क्यों जेन-जी जनरेशन उदास और चिंता में हैं.

जेन-जी के दुखी होने का कारण क्या है

कई स्टडी में पाया गया है कि मिलेनियल्स की तुलना में जेन-जी जनरेशन काफी दुखी और उदास है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया और स्मार्टफोन हैं. दरअसल जेन-जी का ज्यादा सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना उनके दुखों का कारण है. दरअसल जेन-जी जनरेशन अपना अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताती है.सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल का शो करना, सोशल मीडिया पर खुश रहना लेकिन रियल लाइफ में जेन-जी काफी उदास और अकेले हैं.

कोरोना वायरस

कोरोना वायरस की वजह से भी जेन-जी ने अपनी लाइफ के सबसे जरूरी साल खो दिए. कोरोना वायरस का जेन-जी के मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ा है.

पैसों का दबाव

जेन-जी के अधिकतर लोग आर्थिक दबाव में भी हैं. जेन-जी कम उम्र में जल्दी अमीर बनाना चाहती हैं ऐसे में कई जेन-जी बिना किसी जानकारी शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाती हैं, बिना जानकारी उन्हें घटा हो जाता है. ऐसे में जेन-जी पर काफी कर्ज है जिस वजह से भी वह दुखी और उदास हैं.

जेन-जी करें ये काम

लाइफ से स्टैस और तनाव को दूर करने के लिए जेन-जी को हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए. तनाव से राहत पाने के लिए जेन-जी रोजाना ध्यान, योग, आध्यात्मिकता को अपना सकते हैं. जेन-जी को सोशल मीडिया से बाहर निकल आमने-सामने बातचीत करना चाहिए.

