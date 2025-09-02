पापा नहीं, Gen Z बच्चे हैं ज्यादा उदास? पढ़ाई नहीं ये इसके पीछे का मेन रीजन!
Advertisement
trendingNow12906463
Hindi Newsलाइफस्टाइल

पापा नहीं, Gen Z बच्चे हैं ज्यादा उदास? पढ़ाई नहीं ये इसके पीछे का मेन रीजन!

Gen Z जनरेशन मिलेनियल्स की तुलना में काफी उदास और चिंता वाली जनरेशन मानी जाती है. दरअसल कई स्टडी में पाया गया है कि जेन-जी काफी स्ट्रेस हैं. आइए जानते हैं जेन-जी जनरेशन उदास क्यों है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 02, 2025, 08:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पापा नहीं, Gen Z बच्चे हैं ज्यादा उदास? पढ़ाई नहीं ये इसके पीछे का मेन रीजन!

Gen Z जनरेशन जो कि (18 से 28 साल ) दुनिया भर के जेन-जी डिप्रेशन, चिंता का सामना कर रहे हैं. मिलेनियल्स की तुलना में जेन-जी काफी उदास जनरेशन है. कई स्टडी में बताया है कि जेन-जी जनरेशन काफी तनाव में रहती है. आइए जानते हैं आखिर क्यों जेन-जी जनरेशन उदास और चिंता में हैं. 

जेन-जी के दुखी होने का कारण क्या है
कई स्टडी में पाया गया है कि मिलेनियल्स की तुलना में जेन-जी जनरेशन काफी दुखी और उदास है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया और स्मार्टफोन हैं. दरअसल जेन-जी का ज्यादा सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना उनके दुखों का कारण है. दरअसल जेन-जी जनरेशन अपना अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताती है.सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल का शो करना, सोशल मीडिया पर खुश रहना लेकिन रियल लाइफ में जेन-जी काफी उदास और अकेले हैं. 

कोरोना वायरस 
कोरोना वायरस की वजह से भी जेन-जी ने अपनी लाइफ के सबसे जरूरी साल खो दिए. कोरोना वायरस का जेन-जी के मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पैसों का दबाव 
जेन-जी के अधिकतर लोग आर्थिक दबाव में भी हैं. जेन-जी कम उम्र में जल्दी अमीर बनाना चाहती हैं ऐसे में कई जेन-जी बिना किसी जानकारी शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाती हैं, बिना जानकारी उन्हें घटा हो जाता है. ऐसे में जेन-जी पर काफी कर्ज है जिस वजह से भी वह दुखी और उदास हैं. 

जेन-जी करें ये काम 
लाइफ से स्टैस और तनाव को दूर करने के लिए जेन-जी को हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए. तनाव से राहत पाने के लिए जेन-जी रोजाना ध्यान, योग, आध्यात्मिकता को अपना सकते हैं. जेन-जी को सोशल मीडिया से बाहर निकल आमने-सामने बातचीत करना चाहिए. 

इसे भी पढ़ें:  Gen Z के बीच पॉपुलर जेल नेल पॉलिश पर क्यों लगाया गया बैन? ये खतरनाक चीज बनी वजह, कैंसर तक का खतरा 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Gen Z Generationlifestyle

Trending news

अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
weather update
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
PM Modi
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
aap
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
maratha reservation protest
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
Maratha Reservation Movement
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
K Kavitha
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
;