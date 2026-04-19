प्रेगनेंसी के दौरान पेरासिटामोल का यूज सही या गलत? रिसर्च में महिलाओं ही हेल्थ को लेकर बड़ा खुलासा

द लैंसेट ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी एंड विमेंस हेल्थ जर्नल में प्रकाशिथ नई स्टडी के अनुसार प्रेग्नेंसी के दौरान पेरामिटामोल खाने से बच्चों के विकास में खतरा नहीं बढ़ता है.
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प्रेग्नेंसी के दौरान किसी भी तरह की दवा का सेवन नहीं करना चाहिए. प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को चिंता रहती है कि उन्हें इस दौरान किसी भी तरह की दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए. हल्का सा सिरदर्द, बुखार होने पर किस तरह की दवा लेनी चाहिए. महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान समझ नहीं आता है कि पेरासिटामोल का सेवन करना चाहिए या नहीं.
द लैंसेट ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी एंड विमेंथ हेल्थ जर्नल में पब्लिश नई रिसर्च के अनुसार प्रेग्नेंसी के दौरान पेरासिटामोल लेने से बच्चों में किसी की मानसिक विकास और ऑटिज्म का खतरा नहीं है. प्रेग्नेंसी के दौरान तेज बुखार पर डॉक्टर की सलाह पर पेरासिटामोल खा सकते हैं.
इस रिसर्च के अनुसार कई स्टडी का विश्लेषण किया गया है. इस रिसर्च में पाया गया है कि दवा की वजह से बच्चों के विकास में किसी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आई है. दरअसल कुछ साल पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा या गया था कि कि प्रेग्नेंसी में पेरासिटामोल लेने से बच्चों में ऑटिज्म और ADHD का रिस्क बढ़ सकता है. नई स्टडी के अनुसार ऐसा नहीं है. पेरासिटामोल लेने पर बच्चों में ऑटिज्म और ADHD का रिस्क देखने को नहीं मिला है.
नई रिसर्च के अनुसार पेरासिटामोल का सीधा संबंध बच्चों की सेहत से नहीं है. जैसे गर्भावस्था के दौरान बार-बार बुखार या दर्द रहना, किसी तरह का संक्रमण, ज्यादा तनाव और बेचैनी, जेनेटिक कारण की वजह से बच्चों के न्यूरोडेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है. ऐसे में पेरासिटामोल को गलत मान लिया गया था.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.