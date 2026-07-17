बढ़ती गर्मी और उमस छीन रही है आपकी नींद, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

स्वस्थ शरीर के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और सही खान पान का होना बेहद जरूरी है. बैलेंस डाइट के साथ-साथ 7 से 8 घंटे की नींद भी बेहद जरूरी है. 7 से 8 घंटे की नींद के दौरान शरीर के भी अंग खुद को रिपेयर करते हैं. शरीर में थकान होने पर गहरी नींद लेने से सारी थकान दूर हो जाती है. नींद पूरी होने पर इंसान फ्रेश फील करता है. ऐसे में रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है. क्या आप जानते हैं गर्मी और उमस की वजह से लोगों की नींद पर सीधा असर पड़ रहा है. कम नींद की वजह से सेहत से जुड़ी कई तरह की समस्या हो सकती है.
रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है. नींद की कमी से मानसिक, शारीरिक समस्या हो सकती है. हाल ही में एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. स्टडी के अनुसार तापमान बढ़ने की वजह से नींद पर सीधा असर पड़ रहा है.
ग्लोबल क्लाइमेट रिसर्च ऑर्गनाइजेशन क्लाइमेट सेंट्रल की हाल की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे गर्म और उमस वाले क्षेत्र में रह लोगों की नींद हर साल 90 घंटे कम हो रही है. कम नींद होने के पीछे का बढ़ता हुआ तापमान है. साउथ इंडिया के कई राज्यों को दुनिया के हॉटस्पॉट्स में गिना गया है. केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना को शामिल किया है.
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रातें गर्म होने से लोगों की सेहत पर नुकसान पहुंच रहा है.रिपोर्ट के अनुसार पुडुचेरी में रात के समय सबसे ज्यादा गर्मी है. यहां रहने वाले लोगों की औसतन 92 घंटे नींद हर साल कम हो रही है. रिपोर्ट के अनुसार पुडुचेरी टॉप इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर केरल में सबसे ज्यादा गर्मी है.
मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे गर्म रात चेन्नई की है. यहां रहने वाले लोगों की नींद को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. बेंगलुरू की स्थिति भी काफी चिंताजनक है. यहां के रेजिडेंट्स की हर साल 8 घंटे की एक्स्ट्रा नींद कम हुई है.
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