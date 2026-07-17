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बढ़ती गर्मी और उमस छीन रही है आपकी नींद, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

स्वस्थ शरीर के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद बेहद जरूरी है. नींद की कमी से कई तरह की बीमारी हो सकती है. हाल ही में हुई स्टडी के अनुसार तापमान बढ़ने की वजह से लोगों की नींद पर सीधा असर पड़ रहा है.

Written ByShilpa
Published: Jul 17, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:53 PM IST
बढ़ती गर्मी और उमस छीन रही है आपकी नींद, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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