Add Zee Business As A Preferred Source
App

अलर्ट! बच्चों और किशोरों में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, डायबिटीज का खतरा गहराया; NFHS-6 की चेतावनी

NFHS-6 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत के पब्लिक हेल्थ आउटलुक में बड़ा बदलाव आ रहा है. मातृ और बाल स्वास्थ्य के कई संकेतकों में सुधार के बावजूद, कई राज्यों में मोटापा, अधिक वजन और बढ़े हुए ब्लड शुगर स्तर चिंता का विषय बनकर उभरे हैं. ये रुझान संकेत देते हैं कि डायबिटीज का खतरा अब कम उम्र से ही बढ़ रहा है. इससे भविष्य में नॉन कम्युनिकेबल रोगों का बोझ बढ़ सकता है. ये स्थिति स्वस्थ जीवनशैली और शुरुआती रोकथाम उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करती है.

Written ByShilpa
Published: Jun 06, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:20 PM IST
अलर्ट! बच्चों और किशोरों में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, डायबिटीज का खतरा गहराया; NFHS-6 की चेतावनी

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अलर्ट! बच्चों और किशोरों में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, डायबिटीज का खतरा गहराया
health10 min ago
2
yusuf pathan11 min ago
3
Artificial Intelligence16 min ago
4
haridwar news28 min ago
5
Aishwarya Rai32 min ago