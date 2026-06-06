अलर्ट! बच्चों और किशोरों में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, डायबिटीज का खतरा गहराया; NFHS-6 की चेतावनी

पिछले कुछ साल से भारत में स्वास्थ्य संबंधी समस्या तेजी से बढ़ गई है. अब मोटापा और डायबिटीज की बीमारी तेजी से बढ़ रही है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-6 2023-24 के आंकड़े के अनुसार भारत में मोटापा और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों भविष्य में बड़ा संकट बन सकती हैं.
सर्वेक्षण के अनुसार देश में 30 प्रतिशत महिलाएं मोटापे का शिकार है. वहीं 27 प्रतिशत पुरुष भी ओवरवेट का शिकार हैं. मोटापे की समस्या शहरों में अधिक देखने को मिल रही हैं. इसके पीछे का कारण लंबे समय तक बैठे रहना, फास्ट फूड और पैकेटबंद फूड्स का सेवन करने से मोटापा तेजी से बढ़ रहा है. अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से छोटे शहरों में भी मोटापे की समस्या देखने को मिल रही है.
मोटापे के साथ-साथ डायबिटीज के मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. NFHS-6 की रिपोर्ट के अनुसार 18 प्रतिशत महिलाएं और 21 प्रतिशत पुरुषों में ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिला है. अगर लोग समय रहते लाइफस्टाइल और डाइट का ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में लोगों में किडनी, हार्ट संबंधी समस्या देखने को मिलेगी.
भारत में डायबिटीज और मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही हैं. भारतीय खाने में पोषण की कमी देखने को मिल रही है. भारतीय खाने में ऑयली फूड्स का अधिक सेवन किया जाता है. इसके अलावा भारतीय खाने में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स की कमी देखने को मिलती है. अधिकतर लोग पौष्टिक आहार का सेवन नहीं कर रहे हैं.
डायबिटीज और मोटापे की समस्या से बचाव के लिए पोषण युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए. थाली बैलेंस और हेल्दी डाइट लें. रोजाना वर्कआउट करें. टाइम टू टाइम जांच कराएं. हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट का सेवन करें.
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