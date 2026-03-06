Advertisement
रात भर काम और दिन में थकान! नाइट शिफ्ट करने वालों को घेर सकती हैं ये गंभीर बीमारियां

रात भर काम और दिन में थकान! नाइट शिफ्ट करने वालों को घेर सकती हैं ये गंभीर बीमारियां

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में पैसों के लिए कई लोग नाइट शिफ्ट में काम करने को मजबूर हैं. आईटी सेक्टर, हेल्थकेयर, मीडिया, कॉल सेंटर और कई अन्य क्षेत्रों में लाखों लोग रात भर काम करते हैं और दिन में आराम करने की कोशिश करते हैं. पर क्या आपको पता है कि नाइट शिफ्ट करने वालों को कुछ बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा होता है. 

 

Last Updated: Mar 06, 2026, 07:08 AM IST
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग ऑफिस में नाइट शिफ्ट करने को मजबूर हैं. पर रात में काम करने से स्लिप साइकल बिगड़ जाती है और शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है.  इसका असर दिमाग, हार्मोन, दिल और पाचन तंत्र पर पड़ सकता है. लंबे समय तक नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों में थकान, तनाव, मोटापा और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं वो अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और लाइफस्टाइल को संतुलित रखने की कोशिश करें.

दूर नहीं होती है थकान
लोगों का शरीर दिन में काम और रात में सोने के लिए बना होता है. ऐसे में जब ये संतुलन बिगड़ता है तो इसका असर धीरे धीरे सेहत पर दिखने लगता है. कई रिसर्च में ये बात सामने भी आई है कि लगातार नाइट शिफ्ट करने से शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग अक्सर एक समस्या की शिकायत सबसे ज्यादा करते हैं और वो है लगातार थकान. रात भर काम करने के बाद जब दिन में सोने की कोशिश की जाती है तो कई बार पूरी नींद नहीं मिल पाती है. ऐसे में लोगों को हर वक्त शरीर में थकान महसूस होती है. 

दिमाग पर पड़ता है असर
नींद पूरी न होने का असर सबसे पहले दिमाग पर पड़ता है. ऐसे लोगों को अक्सर चिड़चिड़ापन, तनाव और ध्यान लगाने में परेशानी महसूस होती है. लंबे समय तक ऐसा चलने पर मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है. कई रिसर्च में माना गया है कि नाइट शिफ्ट करने वालों में एंग्जायटी और डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है.

मेटाबॉलिज्म 
नाइट शिफ्ट का असर शरीर के मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ता है. रात में काम करने के दौरान लोग अक्सर अनहेल्दी स्नैक्स या ज्यादा कैफीन का सेवन करते हैं. इससे बैड कोलेस्ट्रॉल, वजन बढ़ने और मोटापे का खतरा बढ़ सकता है. मोटापा आगे चलकर डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है.

पाचन तंत्र और इम्यूनिटी
नाइट शिफ्ट का असर पाचन तंत्र पर भी देखा गया है. देर रात या अनियमित समय पर भोजन करने से एसिडिटी, गैस और पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं. नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग अक्सर घर आ कर कम नींद लेते हैं. पर्याप्त नींद न मिलने से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है. ऐसे लोग जल्दी बीमार पड़ सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है.

