ना ब्लीच, ना क्रीम! काली कोहनियों को नेचुरल टच देने आ गया नया फार्मूला, सिर्फ 3 दिन में फर्क दिखेगा!

Dark Elbows Remedy: छोटे कपड़ों का फैशन हो या ट्रेडिशनल लुक, काली कोहनियां अक्सर ही शर्मिंदगी का कारण बनती है. कई बार महंगी ब्यूटी क्रीम्स और ब्लीच भी कोहनियों के कालेपन को दूर नहीं कर पाते हैं. कोहनियों का कालापन कोई बड़ी समस्या नहीं है लेकिन इस बात से भी इंकार भी नहीं किया जा सकता है कि यह देखने में बहुत ही भद्दा लगता है और इससे आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है. लेकिन अब घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आप भी कोहनियों की जिद्दी टैनिंग और कालापन को दूरकर नेचुरल ग्लो पाना चाहती हैं, तो आपके लिए एक देसी और असरदार फार्मूला है. जिसमें न केमिकल है और न ही महंगी क्रीम की जरूरत.

कोहनी और घुटने के कालेपन को दूर करने का तरीका इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वायरल नुस्खे के लिए आपको बस टूथपेस्ट, सोडा पाउडर, टमाटर, कॉफी पाउडर औऱ नींबू का रस चाहिए.

इस तरह घर पर ही तैयार करें पेस्ट

इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है. इसमें सोडा मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट में आधा चम्मच कॉफी पाउडर डाल दें. इसके बाद आपको टमाटर को पिचका कर उसका रस निकाल लेना है. इसके बाद नींबू के रस की कुछ बूंदे इस पेस्ट में मिलाना होगा. इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. और तैयार हो जाएगा कालेपन को भगाने वाला असरदार नुस्खा.

इस तरह करें इस्तेमाल

आपको इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के लिए अपनी कोहनी, घुटनों और गर्दन जैसी काली जगहों पर इस पेस्ट को हल्के हाथों से लगा देना है. 10-15 मिनटों तक इसे लगा रहने दें. इसके बाद ठंडे पानी से हल्का रगड़ते हुए, इस पेस्ट को धुल लें. आपको इस नुस्खे को 3 दिन लगातार करना है. तीन दिनों के बाद आप देखेंगे कि इससे आपके हाथों, पैरों और गर्दन पर जमी मैल की काली परत दूर हो सकती है.

असरदार है नुस्खा

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला यह नुस्खा कोहनी, घुटनों और गर्दन के कालेपन को दूर करने में असरदार है. इसका कारण है कि इसमें सोडा और नींबू भी है. इन दोनों ही चीजों में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो डेड स्किन सेल्स को दूर कर त्वचा की रंगत को सुधारने का काम करते हैं.

वहीं, कॉफी और टमाटर का भी इस्तेमाल इस पेस्ट को बनाने में किया गया है. ये दोनों ही स्क्रब की तरह काम करते हैं. इससे स्किन को एक्सफोलिएट करने में सहायता मिलती है. वहीं, इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार टूथपेस्ट टैनिंग और कालापन हटा सकता है. हालांकि, आपकी इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.