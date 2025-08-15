नेचुरल ग्लो की जगह मिल जाएगा पैची फेस! नो मेकअप लुक कैरी करते वक्त भूल से भी ना करें ये गलतियां

No Makeup Look: मेकअप करना लगभग हर लड़की को पसंद होता है. बहुत ही महिलाएं आउटफिट्स के हिसाब से अलग अलग तरह के मेकअप लुक को कैरी करना भी पसंद करती हैं. आजकल नो मेकअप लुक भी काफी ट्रेंड में चल रही है. ये लुक उन लड़कियों के बीच काफी फेमस है जिसे कम मेकअप करना पसंद है. आज हम आपको बताएंगे नो मेकअप लुक कैरी करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

बेस

नो मेकअप लुक का पहला स्टेप होता है बेस. ध्यान रखें आप चेहरे पर ज्यादा हैवी बेस अपलाई ना करें. ऐसा करने से आपका चेहरा काफी ज्यादा पैची लगेगा जिससे नो मेकअप लुक काफी डल लगेगा.

स्किन टोन

बहुत सी महिलाएं अपनी स्किन टोन से 1 या 2 शेड लाइट बेस का इस्तेमाल करती हैं जिससे चेहरा काफी अलग दिखता है. नो मेकअप लुक कैरी करते वक्त आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही बीबी या सीसी क्रीम कैरी करना है.

ब्लश

ब्लश का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखें की आप काफी ज्यादा ब्लश का इस्तेमाल ना करें. डार्क ब्लश आपके नो मेकअप लुक को बिगाड़ सकता है जिससे आपका चेहरा काफी ज्यादा गुलाबी लग सकता है. कोशिश करें आप पाउडर ब्लश की जगह चीक टिंट का ही इस्तेमाल करें.

आंखें

आंखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप लाइनर का इस्तेमाल कर सकती हैं. नो मेकअप लुक में काजल से दूरी बनानी चाहिए. आप चाहें तो आप सिर्फ न्यूड शेड का आईशैडो भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे आपको बेहद नैचुरल लुक मिलेगा. आप पलकों पर ट्रांसपेरेंट मसकरा लगा कर आपने आई मेकअप को पूरा कर सकती हैं

लिप्स

नो मेकअप लुक अपनाते समय ध्यान रखें की लिप्स पर लाइट या न्यूड शेड के ही लिप कलर अपलाई करें. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए आप लिप ग्लॉस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं. इससे आपको बेहद ग्लोइंग और नैचुरल लुक मिलेगा.