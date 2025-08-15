नेचुरल ग्लो की जगह मिल जाएगा पैची फेस! नो मेकअप लुक कैरी करते वक्त भूल से भी ना करें ये गलतियां
लाइफस्टाइल

नेचुरल ग्लो की जगह मिल जाएगा पैची फेस! नो मेकअप लुक कैरी करते वक्त भूल से भी ना करें ये गलतियां

Makeup Tips: आजकल बहुत सी लड़कियों के बीच नो मेकअप लुक काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. बहुत सी महिलाएं भी इस लुक को कैरी करना पसंद कर रही हैं. आज हम आपको कुछ  ऐसी बातें के बारे में बताएंगे जिसे नो मेकअप लुक कैरी करते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए.

 

Aug 15, 2025
नेचुरल ग्लो की जगह मिल जाएगा पैची फेस! नो मेकअप लुक कैरी करते वक्त भूल से भी ना करें ये गलतियां

No Makeup Look: मेकअप करना लगभग हर लड़की को पसंद होता है. बहुत ही महिलाएं आउटफिट्स के हिसाब से अलग अलग तरह के मेकअप लुक को कैरी करना भी पसंद करती हैं. आजकल नो मेकअप लुक भी काफी ट्रेंड में चल रही है. ये लुक उन लड़कियों के बीच काफी फेमस है जिसे कम मेकअप करना पसंद है. आज हम आपको बताएंगे नो मेकअप लुक कैरी करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

बेस
नो मेकअप लुक का पहला स्टेप होता है बेस. ध्यान रखें आप चेहरे पर ज्यादा हैवी बेस अपलाई ना करें. ऐसा करने से आपका चेहरा काफी ज्यादा पैची लगेगा जिससे नो मेकअप लुक काफी डल लगेगा.

स्किन टोन
बहुत सी महिलाएं अपनी स्किन टोन से 1 या 2 शेड लाइट बेस का इस्तेमाल करती हैं जिससे चेहरा काफी अलग दिखता है. नो मेकअप लुक कैरी करते वक्त आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही बीबी या सीसी क्रीम कैरी करना है.

fallback

ब्लश
ब्लश का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखें की आप काफी ज्यादा ब्लश का इस्तेमाल ना करें. डार्क ब्लश आपके नो मेकअप लुक को बिगाड़ सकता है जिससे आपका चेहरा काफी ज्यादा गुलाबी लग सकता है. कोशिश करें आप पाउडर ब्लश की जगह चीक टिंट का ही इस्तेमाल करें.

आंखें
आंखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप लाइनर का इस्तेमाल कर सकती हैं. नो मेकअप लुक में काजल से दूरी बनानी चाहिए. आप चाहें तो आप सिर्फ न्यूड शेड का आईशैडो भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे आपको बेहद नैचुरल लुक मिलेगा. आप पलकों पर ट्रांसपेरेंट मसकरा लगा कर आपने आई मेकअप को पूरा कर सकती हैं

इसे भी पढ़ें: Gen Z के बीच जमकर वायरल हो रहा है माइक्रोब्लैडिंग ट्रीटमेंट, जानें क्या है ये नया ब्यूटी ट्रेंड
 

लिप्स
नो मेकअप लुक अपनाते समय ध्यान रखें की लिप्स पर लाइट या न्यूड शेड के ही लिप कलर अपलाई करें. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए आप लिप ग्लॉस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं. इससे आपको बेहद ग्लोइंग और नैचुरल लुक मिलेगा.

