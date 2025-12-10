Advertisement
trendingNow13036304
Hindi Newsलाइफस्टाइलकिचन में छुपा बड़ा खतरा! नॉनस्टिक बर्तनों के साथ की गईं ये गलतियां हो सकती हैं घातक, पड़ सकता है हेल्थ पर असर

किचन में छुपा बड़ा खतरा! नॉनस्टिक बर्तनों के साथ की गईं ये गलतियां हो सकती हैं घातक, पड़ सकता है हेल्थ पर असर

किचन में नॉनस्टिक बर्तन आज लगभग हर घर की जरूरत बन चुके हैं. इन बर्तनों में खाना जल्दी पकता है, कम तेल लगता है और साफ करना भी आसान होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सुविधा कभी-कभी सेहत पर भारी भी पड़ सकती है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Dec 10, 2025, 05:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किचन में छुपा बड़ा खतरा! नॉनस्टिक बर्तनों के साथ की गईं ये गलतियां हो सकती हैं घातक, पड़ सकता है हेल्थ पर असर

कई लोग नॉनस्टिक बर्तनों को इस्तेमाल करते समय छोटी लेकिन खतरनाक गलतियां कर देते हैं, जिनका असर सीधे हेल्थ पर पड़ सकता है. इन गलतियों के कारण नॉनस्टिक लेयर खराब होती है और इसमें मौजूद केमिकल धीरे-धीरे खाने में मिल सकते हैं, जिससे हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है. नॉनस्टिक बर्तनों की केयर काफी जरूरी है. तेज आंच पर खाना बनाना, स्टील के चम्मच का इस्तेमाल, खरोंच लगे बर्तन को बार-बार इस्तेमाल करना लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता हैं. अगर  समय रहते इन बातों का ध्यान रखा जाए तो नॉनस्टिक बर्तन सुरक्षित भी बन सकते हैं और लंबे समय तक चल भी सकते हैं.

तेज आंच
कई लोग जल्दी खाना पकाने के चक्कर में नॉनस्टिक पैन को तेज आंच पर रख देते हैं. ऐसा करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. ज्यादा तापमान में नॉनस्टिक कोटिंग टूटने लगती है और इसमें मौजूद केमिकल खाने में मिल सकते हैं जिससे शरीर में तरह-तरह के हानिकारक केमिकल चले जाते हैं.  इससे सांस और पाचन से जुड़े नुकसान हो सकते हैं. 

स्पैचुला 
कई लोग नॉनस्टिक पैन में खाना बनाते समय स्टील या आयरन के चम्मच से खाना चलाते हैं. ये जल्द ही बर्तन की सतह पर खरोंच डाल देते हैं, जिससे नॉनस्टिक लेयर खराब हो जाती है. एक बार लेयर खराब हो गई तो उस पर खाना चिपकने लगेगा और हानिकारक तत्व खाने में जाने लगते हैं. नॉनस्टिक बर्तनों के साथ हमेशा सिलिकॉन, वुडन या नॉन मेटल स्पैचुला का ही इस्तेमाल करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

खरोंच 
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बर्तन पर थोड़ी बहुत खरोंच से क्या फर्क पड़ता है. लेकिन असली खतरा यहीं से शुरू होता है. जैसे ही नॉनस्टिक लेयर पर स्क्रैच आता है, उसकी कोटिंग धीरे-धीरे निकलने लगती है और ये छोटे कण खाने में मिल सकते हैं. ये कई तरह की हेल्थ समस्याएं पैदा कर सकता है. इसलिए जैसे ही आपको बर्तन पर गहरी खरोंच दिखे, उसे बदल देना ही बेहतर होता है.

स्क्रबर
कई लोग नॉनस्टिक बर्तनों को गर्म रहते ही ठंडे पानी में डाल देते हैं या कड़े स्क्रबर से रगड़ते हैं. इससे नॉनस्टिक लेयर उखड़ने लगती है और बर्तन जल्दी खराब हो जाते हैं. हमेशा नॉनस्टिक बर्तनों को ठंडा होने के बाद हल्के साबुन और सॉफ्ट स्पंज से साफ करना चाहिए. इससे कोटिंग सुरक्षित रहती है और बर्तन ज्यादा समय तक टिकते हैं.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

disadvantages nonstick cookwareare nonstick pans safe

Trending news

संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
ED
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
shopping malls turn into Ghost Malls
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका