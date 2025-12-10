किचन में छुपा बड़ा खतरा! नॉनस्टिक बर्तनों के साथ की गईं ये गलतियां हो सकती हैं घातक, पड़ सकता है हेल्थ पर असर

कई लोग नॉनस्टिक बर्तनों को इस्तेमाल करते समय छोटी लेकिन खतरनाक गलतियां कर देते हैं, जिनका असर सीधे हेल्थ पर पड़ सकता है. इन गलतियों के कारण नॉनस्टिक लेयर खराब होती है और इसमें मौजूद केमिकल धीरे-धीरे खाने में मिल सकते हैं, जिससे हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है. नॉनस्टिक बर्तनों की केयर काफी जरूरी है. तेज आंच पर खाना बनाना, स्टील के चम्मच का इस्तेमाल, खरोंच लगे बर्तन को बार-बार इस्तेमाल करना लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता हैं. अगर समय रहते इन बातों का ध्यान रखा जाए तो नॉनस्टिक बर्तन सुरक्षित भी बन सकते हैं और लंबे समय तक चल भी सकते हैं.

तेज आंच

कई लोग जल्दी खाना पकाने के चक्कर में नॉनस्टिक पैन को तेज आंच पर रख देते हैं. ऐसा करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. ज्यादा तापमान में नॉनस्टिक कोटिंग टूटने लगती है और इसमें मौजूद केमिकल खाने में मिल सकते हैं जिससे शरीर में तरह-तरह के हानिकारक केमिकल चले जाते हैं. इससे सांस और पाचन से जुड़े नुकसान हो सकते हैं.

स्पैचुला

कई लोग नॉनस्टिक पैन में खाना बनाते समय स्टील या आयरन के चम्मच से खाना चलाते हैं. ये जल्द ही बर्तन की सतह पर खरोंच डाल देते हैं, जिससे नॉनस्टिक लेयर खराब हो जाती है. एक बार लेयर खराब हो गई तो उस पर खाना चिपकने लगेगा और हानिकारक तत्व खाने में जाने लगते हैं. नॉनस्टिक बर्तनों के साथ हमेशा सिलिकॉन, वुडन या नॉन मेटल स्पैचुला का ही इस्तेमाल करना चाहिए.

खरोंच

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बर्तन पर थोड़ी बहुत खरोंच से क्या फर्क पड़ता है. लेकिन असली खतरा यहीं से शुरू होता है. जैसे ही नॉनस्टिक लेयर पर स्क्रैच आता है, उसकी कोटिंग धीरे-धीरे निकलने लगती है और ये छोटे कण खाने में मिल सकते हैं. ये कई तरह की हेल्थ समस्याएं पैदा कर सकता है. इसलिए जैसे ही आपको बर्तन पर गहरी खरोंच दिखे, उसे बदल देना ही बेहतर होता है.

स्क्रबर

कई लोग नॉनस्टिक बर्तनों को गर्म रहते ही ठंडे पानी में डाल देते हैं या कड़े स्क्रबर से रगड़ते हैं. इससे नॉनस्टिक लेयर उखड़ने लगती है और बर्तन जल्दी खराब हो जाते हैं. हमेशा नॉनस्टिक बर्तनों को ठंडा होने के बाद हल्के साबुन और सॉफ्ट स्पंज से साफ करना चाहिए. इससे कोटिंग सुरक्षित रहती है और बर्तन ज्यादा समय तक टिकते हैं.

