केवल शराब ही नहीं, इन चीजों से भी सड़ सकता है आपका लिवर!

Causes of Liver Damage अधिकतर लोगों को लगता है कि केवल शराब पीने से लिवर डैमेज होता है, जबकि ऐसा नहीं है शराब के अलावा इन चीजों से भी लिवर डैमेज हो सकता है. 

 

लिवर शरीर का सबसे जरूरी अंग है. लिवर शरीर में फिल्टर और पाचन क्रिया में जरूरी काम करता है. लिवर में खराबी होने पर पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है. वहीं अधिकतर लोगों को लगता है कि शराब पीने से लिवर खराब होता है. केवल शराब पीने से ही लिवर डैमेज नहीं होता है बल्कि इन फूड्स का सेवन करने से भी लिवर डैमेज हो सकता है. आइए जानते हैं किन चीजों का सेवन करना लिवर के लिए खतरनाक हो सकता है. 

प्रोसेस्ड फूड्स 
आज के समय में अधिकतर लोग प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करते हैं. प्रोसेस्ड फूड्स जैसे डिब्बाबंद चीजे, ब्रेडस पेस्ट्री, सॉसेज और के आदि. इन फूड्स का ज्यादा मात्रा में सेवन करना लिवर के लिए हानिकारक हो सकता है. दरअसल प्रोसेस्ड फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं जो कि लिवर पर बुरा असर डालते हैं. लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन ना करें. 

सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन 
आजकल यंग लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स का अधिक सेवन करते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा अधिक होती है. चीनी का अधिक सेवन करना लिवर के लिए खतरनाक होता है. ज्यादा मात्रा में चीनी वाले ड्रिंक का सेवन करने से फैटी लिवर की समस्या हो सकती है. अगर आप रोजाना सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन करते हैं तो इस आदत को बदल लें क्योंकि आपकी इस आदत की वजह से आपका लिवर खराब हो सकता है. 

मसालेदार भोजन का सेवन 
आज के समय में अधिकतर लोग मसालेदार भोजन का सेवन करते हैं. ज्यादा मात्रा में ऑयली और मसालेदार भोजन का सेवन करने से लिवर की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है. मसालेदार भोजन का सेवन करने से लिवर में सूजन की समस्या हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

