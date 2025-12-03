Advertisement
शराब नहीं, इस 1 ड्रिंक से खराब हो सकती है किडनी, AIIMS के डॉक्टर ने दी चेतावनी!

किडनी में किसी तरह की खराबी होने पर इसका पूरा असर शरीर पर पड़ता है. एम्स के डॉक्टर ने बताया है कि इस 1 ड्रिंक का सेवन करने से किडनी खराब हो सकता है. 

 

Dec 03, 2025
शराब नहीं, इस 1 ड्रिंक से खराब हो सकती है किडनी, AIIMS के डॉक्टर ने दी चेतावनी!

किडनी हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग होता है. किडनी शरीर में फिल्टर की तरह काम करता है. किडनी शरीर के बेस्ट, टॉक्सिन और एक्स्ट्रा सॉल्ट को बाहर निकालने में काम करता है. स्वस्थ शरीर के लिए किडनी का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है. अधिकतर लोगों को लगता है कि किडनी पर बुरा असर केवल शराब पीने से होता है. लेकिन एक ऐसी ड्रिंक है जिसका सेवन करने से किडनी खराब हो सकती है. एम्स के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर परवेज से जानते हैं किस ड्रिंक का सेवन करने से किडनी खराब हो सकती है. 

किस ड्रिंक का सेवन है खतरनाक 
यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर परवेज ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि एनर्जी ड्रिंक किडनी के लिए बेहद खतरनाक है. इन दिनों एनर्जी ड्रिंक लोगों के बीच काफी पॉपुलर है. क्या आप जानते हैं रोजाना एनर्जी ड्रिंक का सेवन करने किडनी खराब हो सकती है. एनर्जी ड्रिंक का सेवन करने से किडनी पर एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है. 

WHO ने भी दी है चेतावनी 
डॉक्टर परवेज के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एनर्जी ड्रिंक्स को लेकर चेतावनी दी है. इस तरह की ड्रिंक का सेवन करने से पहले सोचना चाहिए. अगर आप डेली इसे पी रहे हैं तो यह खतरनाक हो सकता है. जिन लोगों को पहले से किडनी की समस्या है को उन्हें एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन करने से बचना चाहिए. 

किडनी के लिए क्या है फायदेमंद 
किडनी को हेल्दी रखने के लिए पानी का सेवन करें. इसके अलावा नींबू पानी किडनी की सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है. इसके अलावा आप जिंजर पानी, हर्बल टी को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

किसी गैस चेंबर से कम नहीं दिल्ली-NCR की हवा, जानें क्या होता है AQI? 

