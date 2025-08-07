सिर्फ दूध से नहीं बनेगी बात… जानिए वो देसी चीजें जो बढ़ाएंगी चौगुनी ताकत
सिर्फ दूध से नहीं बनेगी बात… जानिए वो देसी चीजें जो बढ़ाएंगी चौगुनी ताकत

दूध तो सेहत के लिए अच्छा होता ही है, लेकिन अगर इसमें कुछ देसी चीजें मिलाई जाएं, तो इसका फायदा कई गुना बढ़ जाता है. हमारे घरों में दादी-नानी के समय से ये नुस्खे चलते आ रहे हैं. जो शरीर को ताकत, एनर्जी से भर देते हैं. ये उपाय आसान भी हैं और हर उम्र के लोग इन्हें अपना सकते हैं. आइए जानते हैं वो खास देसी चीजें जो दूध को बना देंगी ताकत का टॉनिक.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:44 AM IST
सिर्फ दूध से नहीं बनेगी बात… जानिए वो देसी चीजें जो बढ़ाएंगी चौगुनी ताकत

Desi Remedies for Body Strength: अगर आप भी अपनी शरीर को फिट रखना चाहते हैं और बीमारियों से दूर रखना है तो सबसे पहले हर दिन की डाइट पर ध्यान देना होगा. दूध को तो हर कई सुपरफूड मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ दूध पीना ही काफी नहीं होता? अगर उसमें कुछ खास चीजें मिलाकर इसका सेवन किया जाए तो असर कई गुना तक बढ़ जाता है. आयुर्वेद और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि दूध में मिलाए गए कुछ देसी तत्व शरीर को एनर्जी से भर देते हैं और इम्युनिटी भी बढ़ाते हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही फूड्स, जिन्हें दूध में मिलाकर सेवन करने से ताकत और एनर्जी कई गुना तक बढ़ाई जा सकती है.

दूध में इन चीजों को मिलाकर पीने से बढ़ती है ताकत

हल्दी
अगर आपकी इम्युनिटी कमजोर है तो आप दूध में हल्दी मिलाकर पी सकते हैं. हल्दी में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. दूध में हल्दी मिलाकर पीने से इम्युनिटी सही होती है और शरीर की ताकत बढ़ती है. हल्दी वाला दूध पीने से सर्दी और खांसी की समस्या से भी बचा जा सकता है.

बादाम
दूध में बादाम मिलाकर पीना शरीर को ताकत से भर देता है. बादाम प्रोटीन, विटामिन ई और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होता है. रातभर पानी में भिगोए हुए बादाम को पीसकर दूध में मिलाकर पीने से मांसपेशियों को ताकत मिलती है और एनर्जी में सुधार होता है. इससे शरीर में कमजोरी जैसी समस्या दूर होती है. 

खजूर
खजूर आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होता है. खजूर को दूध के साथ पीने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. दूध में खजूर मिलाकर पीने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर में दिनभर एनर्जी बनी रहती है.

शहद
आप दूध में शहर भी मिलाकर पी सकते हैं. शहद में प्राकृतिक मिठास के साथ-साथ एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं. दूध में शहद मिलाकर पीने से एनर्जी मिलती है और डाइजेशन भी सही रहता है.

केसर
केसर दूध तो लगभग हर किसी को पसंद होता है. केसर दूध सेहत के लिए भी अच्छा होता है. केसर में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-डिप्रेसेंट गुण पाए जाते हैं. दूध में केसर मिलाकर पीने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और यह हार्ट के लिए भी फायदेमंद होता है.

 

