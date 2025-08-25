नेल पॉलिश पर न रहें डिपेंड, नाखूनों को खूबसूरत बनाने के लिए 6 काम, आएगी कुदरती चमक

Nail Beauty Tips: खूबसूरत हाथ किसी भी इंसान की पर्सनालिटी बेहतर कर सकते हैं और उनकी असली रौनक नाखूनों से झलकती है. अक्सर महिलाएं नाखूनों को सुंदर दिखाने के लिए सिर्फ नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन अगर नाखून अंदर से हेल्दी नहीं होंगे, तो चाहकर भी उनकी खूबसूरती लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती. अगर आप चाहती हैं कि आपके नाखून मजबूत और नेचुरली ग्लोइंग दिखें, तो सिर्फ नेल पॉलिश पर डिपेंड रहने के बजाय कुछ आसान उपाय अपनाना जरूरी है.

1. नाखूनों की सफाई

जैसे चेहरे और बालों की सफाई करते हैं, वैसे ही नाखूनों को भी रेगुलरली साफ करना जरूरी है. धूल, मिट्टी या खाने-पीने की चीजें नाखूनों में फंस जाती हैं, जिससे उनका रंग पीला और भूरा पड़ सकता है. हल्के गुनगुने पानी और माइल्ड साबुन से नाखूनों को साफ करें और ब्रश की मदद से गंदगी निकालें.

2. मॉइश्चराइज करना न भूलें

नाखून भी त्वचा की तरह नमी खोते हैं. अगर आप इन्हें मॉइश्चराइज नहीं करेंगे, तो ये रूखे और टूटने लगते हैं. इसके लिए बादाम तेल, नारियल तेल या ऑलिव ऑयल से नाखूनों और क्यूटिकल्स की हल्की मालिश करें. ये न सिर्फ नाखूनों को मजबूत बनाएगा बल्कि उनमें नेचुरल शाइन भी लाएगा.

3. डाइट में शामिल करें हेल्दी फूड

सिर्फ बाहर से देखभाल काफी नहीं होती, नाखूनों की असली मजबूती सही डाइट से मिलती है. नाखूनों में प्रोटीन, बायोटिन और कैल्शियम की कमी उन्हें कमजोर और टूटने वाला बना देती है. अंडा, दालें, हरी सब्जियां, दूध, दही, बादाम और अखरोट जैसे फूड डाइट में जरूर शामिल करें.

4. बार-बार नेल पॉलिश का इस्तेमाल न करें

भले ही नेल पॉलिश नाखूनों को सजाती है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल नाखूनों की चमक छीन लेता है. लगातार केमिकल बेस्ड नेल पॉलिश लगाने से नाखून पीले पड़ जाते हैं. बेहतर होगा कि नेल पॉलिश लगाने के बाद कुछ दिन का गैप दें, ताकि नाखून सांस ले सकें.

5. नाखून चबाने की आदत छोड़ें

बहुत से लोगों को स्ट्रेस या आदत में नाखून चबाने की परेशानी होती है. इससे नाखूनों का शेप खराब हो जाता है और बैक्टीरिया शरीर में जा सकते हैं. हेल्दी और अट्रेक्टिव नेल्स के लिए इस आदत को तुरंत छोड़ना जरूरी है.

6. नेल केयर रूटीन अपनाएं

हफ्ते में एक बार नाखूनों को हल्का ट्रिम करें ताकि उनका शेप बराबर बना रहे. चाहें तो नेचुरल होममेड मास्क जैसे नींबू के रस और बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाकर नाखूनों को साफ और चमकदार बना सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.