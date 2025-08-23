सफेद बाल के लिए सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स ही जिम्मेदार नहीं, इस विटामिन की भी हो सकती है कमी
सफेद बाल के लिए सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स ही जिम्मेदार नहीं, इस विटामिन की भी हो सकती है कमी

कम उम्र में बाल सफेद होना सिर्फ उम्र बढ़ने का इशारा नहीं, बल्कि शरीर के अंदर छिपी पोषण की कमी का भी नतीजा हो सकता है. आपको समझना होगा कि किस विटामिन के जरूरत आपके शरीर को ज्यादा है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:16 AM IST
सफेद बाल के लिए सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स ही जिम्मेदार नहीं, इस विटामिन की भी हो सकती है कमी

Premature White Hair: आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद होने की परेशानी तेजी से बढ़ रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी इरेगुलर लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स. कई बार वक्त से पहले बाल सफेद होना सिर्फ जेनेटिक कारणों से नहीं होता, बल्कि न्यूट्रीशन की कमी भी इसका अहम कारण है. इनमें सबसे अहम कमी होती है विटामिन बी12 की, जो बालों के कुदरती रंग को बनाए रखने में जरूरी रोल अदा करता है.

क्यों सफेद होते हैं बाल?
हमारे बालों का रंग मेलानिन पिगमेंट से तय होता है. जब बॉडी में विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, तो इससे पिगमेंटेशन प्रॉसेस अफेक्ट होता है. इसकी वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन स्लो या बंद हो जाता है और बाल धीरे-धीरे सफेद दिखने लगते हैं.

विटामिन बी12 हमारे शरीर की रेड ब्लड सेल्स बनाने और ऑक्सीजन को तमाम सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है. जब ये कमी होती है, तो बालों की जड़ों को सही मात्रा में न्यूट्रीशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे हेयर फॉल और समय से पहले बाल सफेद होने की परेशानी सामने आती है.

विटामिन बी12 की कमी के दूसरे लक्षण

1. लगातार थकान और कमजोरी

2. चक्कर आना और सांस फूलना

3. त्वचा पर पीलापन

4. हाथ-पैर में झनझनाहट

5. याददाश्त कमजोर होना

अगर ये लक्षण दिखें तो आपको अपनी डाइट और हेल्थ पर तुरंत ध्यान देना चाहिए.

सफेद बालों से बचने के लिए क्या खाएं?

विटामिन बी12 की कमी पूरी करने के लिए बैलेंस्ड और न्यूट्रीशनल डाइट जरूरी है. इसके लिए आप अपने खाने में ये चीजें शामिल कर सकते हैं:

1. डेयरी प्रोडक्ट्स: दूध, दही और पनीर विटामिन बी12 के अच्छे सोर्स हैं. रोजाना इन्हें खाने से शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है.

2. अंडे: खासकर अंडे की जर्दी विटामिन बी12 से भरपूर होती है, जो बालों और त्वचा दोनों के लिए फायदेमंद है.

3. फिश और मीट: नॉन-वेज खाने वालों के लिए मछली, चिकन और रेड मीट विटामिन बी12 की बेहतरीन सप्लाई करते हैं.

4. अनाज और फोर्टिफाइड फूड्स: मार्केट में कई तरह के फोर्टिफाइड सीरियल्स और सोया प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जो शाकाहारियों के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं.

5. ग्रीन वेजिटेबल्स: पालक, मेथी और ब्रोकोली जैसी सब्जियों में आयरन और अन्य मिनरल्स भी होते हैं, जो बालों की सेहत सुधारते हैं.

 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

white hairPremature white hairVitamin B12

;