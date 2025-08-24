मानसून में मच्छर ही नहीं, ये 5 कीड़े भी कर सकते हैं नाक में दम, ऐसे रखें घर से दूर

Insects In Monsoon: मानसून का मौसम जहां एक तरफ ठंडी हवाएं और हरियाली लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ ये मौसम कई तरह के कीड़ों का कहर भी बढ़ा देता है. आमतौर पर लोग सिर्फ मच्छरों से बचाव के उपाय करते हैं, लेकिन मानसून में कुछ और कीड़े भी होते हैं जो सेहत और घर की सफाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 कीड़ों के बारे में और उनसे बचने के असरदार उपाय.

1. चींटियां (Ants)

मानसून में घर में नमी बढ़ने के कारण चींटियां तेजी से फैलती हैं. खासतौर पर किचन में मिठास या गंध वाली चीजों के पास ये ज्यादा दिखाई देती हैं.

बचने के तरीके

-नींबू का रस और सिरका मिलाकर छिड़काव करें.

-खाने की चीजों को एयरटाइट कंटेनर में रखें.

-चींटियों के रास्तों पर नमक या बेकिंग सोडा छिड़कें.

2. तिलचट्टे (Cockroaches)

तिलचट्टे मानसून में नालियों से निकलकर घरों में घुस आते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं. इन्हें हर हाल में दूर रखना जरूरी है

बचने के तरीके

-किचन और बाथरूम को हमेशा सूखा रखें.

-नालियों और पाइपों की सफाई नियमित करें.

-बोरिक पाउडर या तिलचट्टों के लिए बने स्प्रे का उपयोग करें.

3. मकड़ियां (Spiders)

बारिश के मौसम में मकड़ियां घर के कोनों में जाले बनाना शुरू कर देती हैं. जिससे घर गंदा दिखने लगता है.

बचने के तरीके

-घर के कोनों की सफाई हर हफ्ते करें.

-सिरके और पानी का घोल बनाकर स्प्रे करें.

-रोशनी के पास मकड़ियों का आना ज्यादा होता है, इसलिए वहां ध्यान दें.

4. दीमक (Termites)

नमी और लकड़ी के फर्नीचर की वजह से दीमक मानसून में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. जिससे महंगे से महंगे लकड़ी के सामान बर्बाद हो सकते हैं.

बचने के तरीके

-फर्नीचर में नमी न रहने दें.

-नीम का तेल या पेंट में मिलाकर दीमक से बचाव किया जा सकता है.

-प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल करवाना भी फायदेमंद होता है.

5. झींगुर (Crickets)

रात में आवाज करने वाले झींगुर मानसून में ज्यादा देखने को मिलते हैं.

बचने के तरीके

-दरवाजों और खिड़कियों के नीचे गैप को बंद करें.

-लाइट के आसपास साफ-सफाई रखें, क्योंकि रोशनी इन्हें अट्रैक्ट करती है.

-कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल करें.

एक्सट्रा टिप्स

-घर में नमी कम रखने के लिए डिह्यूमिडिफायर या नमक के पैकेट का इस्तेमाल करें.

-पानी जमा न होने दें, क्योंकि ये कई कीड़ों का घर बन सकता है.

-खिड़कियों पर जाली लगाएं ताकि कीड़े अंदर न आ सकें.