मानसून में मच्छर ही नहीं, ये 5 कीड़े भी कर सकते हैं नाक में दम, ऐसे रखें घर से दूर
Advertisement
trendingNow12894173
Hindi Newsलाइफस्टाइल

मानसून में मच्छर ही नहीं, ये 5 कीड़े भी कर सकते हैं नाक में दम, ऐसे रखें घर से दूर

मानसून का मौसम सुंदर जरूर होता है, लेकिन इसमें कीड़े-मकोड़ों की परेशानी भी बढ़ जाती है. मच्छरों के अलावा कई और कीड़े भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं. थोड़ी सावधानी और घरेलू उपाय अपनाकर आप अपने घर को सेफ और इंसेक्ट फ्री रख सकते हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मानसून में मच्छर ही नहीं, ये 5 कीड़े भी कर सकते हैं नाक में दम, ऐसे रखें घर से दूर

Insects In Monsoon: मानसून का मौसम जहां एक तरफ ठंडी हवाएं और हरियाली लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ ये मौसम कई तरह के कीड़ों का कहर भी बढ़ा देता है. आमतौर पर लोग सिर्फ मच्छरों से बचाव के उपाय करते हैं, लेकिन मानसून में कुछ और कीड़े भी होते हैं जो सेहत और घर की सफाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 कीड़ों के बारे में और उनसे बचने के असरदार उपाय.

1. चींटियां (Ants)
मानसून में घर में नमी बढ़ने के कारण चींटियां तेजी से फैलती हैं. खासतौर पर किचन में मिठास या गंध वाली चीजों के पास ये ज्यादा दिखाई देती हैं.

बचने के तरीके

Add Zee News as a Preferred Source

-नींबू का रस और सिरका मिलाकर छिड़काव करें.

-खाने की चीजों को एयरटाइट कंटेनर में रखें.

-चींटियों के रास्तों पर नमक या बेकिंग सोडा छिड़कें.

2. तिलचट्टे (Cockroaches)
तिलचट्टे मानसून में नालियों से निकलकर घरों में घुस आते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं. इन्हें हर हाल में दूर रखना जरूरी है

बचने के तरीके

-किचन और बाथरूम को हमेशा सूखा रखें.

-नालियों और पाइपों की सफाई नियमित करें.

-बोरिक पाउडर या तिलचट्टों के लिए बने स्प्रे का उपयोग करें.

3. मकड़ियां (Spiders)

बारिश के मौसम में मकड़ियां घर के कोनों में जाले बनाना शुरू कर देती हैं. जिससे घर गंदा दिखने लगता है.

बचने के तरीके

-घर के कोनों की सफाई हर हफ्ते करें.

-सिरके और पानी का घोल बनाकर स्प्रे करें.

-रोशनी के पास मकड़ियों का आना ज्यादा होता है, इसलिए वहां ध्यान दें.

 

4. दीमक (Termites)

नमी और लकड़ी के फर्नीचर की वजह से दीमक मानसून में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. जिससे महंगे से महंगे लकड़ी के सामान बर्बाद हो सकते हैं.

बचने के तरीके

-फर्नीचर में नमी न रहने दें.

-नीम का तेल या पेंट में मिलाकर दीमक से बचाव किया जा सकता है.

-प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल करवाना भी फायदेमंद होता है.

 

5. झींगुर (Crickets)

रात में आवाज करने वाले झींगुर मानसून में ज्यादा देखने को मिलते हैं.

बचने के तरीके

-दरवाजों और खिड़कियों के नीचे गैप को बंद करें.

-लाइट के आसपास साफ-सफाई रखें, क्योंकि रोशनी इन्हें अट्रैक्ट करती है.

-कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल करें.

एक्सट्रा टिप्स

-घर में नमी कम रखने के लिए डिह्यूमिडिफायर या नमक के पैकेट का इस्तेमाल करें.

-पानी जमा न होने दें, क्योंकि ये कई कीड़ों का घर बन सकता है.

-खिड़कियों पर जाली लगाएं ताकि कीड़े अंदर न आ सकें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

mosquitoInsectsRain

Trending news

बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
;