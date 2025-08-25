मेकअप खराब होने के पीछे प्रोडक्ट ही नहीं, खराब लाइटिंग भी है विलेन, लोग अक्सर करते हैं ऐसी गलतियां
मेकअप बिगड़ने की वजह हमेशा खराब प्रॉडक्ट नहीं होता, बल्कि गलत लाइटिंग भी इसमें बड़ा रोल अदा करती है. अगर आप सही लाइटिंग चुन लें, तो आपकी मेकअप किट का हर प्रॉडक्ट और ज्यादा असरदार साबित होगा और आपका लुक नैचुरल, फ्लॉलेस और अट्रैक्टिव दिखेगा.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 25, 2025, 09:20 AM IST
Bad Lighting Effect on Makeup:अक्सर हम सोचते हैं कि मेकअप सही से नहीं बैठा तो इसकी वजह प्रॉडक्ट या मेकअप किट की क्वालिटी है. लेकिन सच ये है कि कई बार मेकअप बिगड़ने की असली वजह खराब लाइटिंग होती है. मेकअप करते वक्त अगर रोशनी सही न हो तो बेस गलत लग सकता है, आईशैडो का ब्लेंडिंग अनईवेन दिख सकता है और लिपस्टिक का शेड भी आपकी स्किन टोन से मेल नहीं खा पाता. यही वजह है कि मेकअप आर्टिस्ट हमेशा कहते हैं कि “सही लाइटिंग ही फ्लॉलेस मेकअप का सीक्रेट है.” आइए जानते हैं कि खराब लाइटिंग किस तरह मेकअप बिगाड़ देती है और लोग इसमें कौन-सी कॉमन मिस्टेक करते हैं.

खराब लाइटिंग का मेकअप पर असर

1. बहुत ज्यादा डिम लाइट में मेकअप करना
कम रोशनी में मेकअप करने पर आपको लगता है कि प्रॉडक्ट कम लग रहा है, जबकि असल में आप ज्यादा अप्लाई कर चुकी होती हैं. खासकर फाउंडेशन और पाउडर ओवर लगने से चेहरा अननेचुरल और पैची नजर आने लगता है.

2. ट्यूबलाइट या येलो लाइट पर भरोसा करना
ज्यादातर लोग घर पर ट्यूबलाइट या येलो बल्ब की रोशनी में मेकअप करते हैं. इन लाइट्स में रंगों की असली झलक नजर नहीं आती. जैसे- आईशैडो ब्लेंडिंग परफेक्ट लग सकती है लेकिन नैचुरल डे-लाइट में वो अनईवेन दिखाई देती है.

3. नेचुरल लाइट को नजरअंदाज करना
नेचुरल डे-लाइट सबसे बेस्ट होती है क्योंकि इसमें आपके चेहरे का असली रंग साफ नजर आता है. लेकिन लोग अक्सर जल्दी या आदत के कारण कमरे की रोशनी में मेकअप कर लेते हैं और बाद में बाहर जाकर महसूस करते हैं कि लुक सही नहीं है.

4. लाइट की पोजिशनिंग का ध्यान न रखना
कई बार लाइट ऊपर या पीछे से आती है, जिससे चेहरे पर शैडो पड़ते हैं. ऐसी स्थिति में हाइलाइटर, ब्लश या कंटूर सही जगह पर अप्लाई नहीं हो पाता. नतीजा यह होता है कि चेहरा अनईवेन और अनशेप्ड दिखने लगता है.

5. सिर्फ मिरर पर भरोसा करना
लोग अक्सर सोचते हैं कि आईने में अच्छा लग रहा है तो बाहर भी वैसा ही लगेगा. लेकिन अगर आईने के पास की लाइट सही नहीं है, तो आपका मेकअप बाहर की लाइटिंग में बिल्कुल अलग दिख सकता है.

कैसे करें सही तैयारी?

1. कोशिश करें कि मेकअप हमेशा खिड़की या नैचुरल लाइट के पास बैठकर करें.

2. अगर आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करना हो, तो व्हाइट या सॉफ्ट LED लाइट चुनें.

3. लाइटिंग फेस के सामने से हो, ताकि कोई शैडो न पड़े.

4. मेकअप करने के बाद बाहर की रोशनी में लुक जरूर चेक करें.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

