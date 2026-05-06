गुलाब के अलावा इन 5 फूलों को भी खा भी सकते हैं, जानें किन फूलों को डाइट में कर सकते हैं शामिल

फूलों का इस्तेमाल पूजा-पाठ और सजावट के लिए किया जाता है. वहीं फूल का इस्तेमाल गिफ्ट देने के लिए भी किया जाता है. क्या आप जानते हैं ये खूबसूरत फूलों को खाया भी जा सकता है. ये फूल सजावट के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं उन फूल के बारे में जिसे खाया जा सकता है. गुलाब फूल के बारे में हर कोई जानता है कि गुलाब की पंखुड़ियों को सुखाकर गुलकंद, शरबत और मिठाइयों में इस्तेमाल होता है. गुलाब के अलावा इन फूलों का भी सेवन कर सकते हैं. मैक्स हॉस्पिटल, वैशाली की डायटीशियन प्रियंका अग्रवाल से जानते हैं उन फूलों के नाम जिसे खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

गुड़हल

गुड़हल का फूल का इस्तेमाल पूजा-पाठ में किया जाता है. क्या आप जानते हैं गुड़हल के फूलों को खाया जा सकता है. दरअसल गुड़हल के फूल के चाय बनाई जाती है. इस चाय को पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है.

कद्दू के फूल

एक्सपर्ट ने बताया है कि बंगाल और बिहार में कद्दू के फूलों का इस्तेमाल खाने में किया जाता है. वहां लोग कद्दू के फूल को बेसन में मिलाकर फूल के पकौड़े बनाते हैं. ये पकौड़े स्वाद में बेहद अच्छे लगते हैं.

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गेंदा का फूल

गेंदे की पंखुड़ियों का इस्तेमाल सलाद में कलर डालने के लिए किया जाता है. गंदे में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

केले के फूल

साउथ भारत में केले के फूल का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है. केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है. केले के फूल में फाइबर और आयरन पाया जाता है जो कि सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

लैवेंडर

लैवेंडर के फूलों का इस्तेमाल खाने पीने की कई चीजों में किया जाता है. लैवेंडर का इस्तेमाल केक, कुकीज और चाय बनाने में किया जाता है. लैवेंडर का इस्तेमाल करने से तनाव कम होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.