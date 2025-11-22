Advertisement
trendingNow13014357
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सिर्फ चीनी ही नहीं, इन चीजों को खाने से बढ़ जाता है शुगर लेवल; डायबिटीज के मरीज ना करें ये गलती!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं. वहीं अधिकतर लोगों को लगता है चीनी या चीनी से बनी चीजों का सेवन करने से शुगर लेवल बढ़ जाता है. जबकि ऐसा नहीं इन चीजों को भी खाने से शुगर लेवल बढ़ता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 22, 2025, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ चीनी ही नहीं, इन चीजों को खाने से बढ़ जाता है शुगर लेवल; डायबिटीज के मरीज ना करें ये गलती!

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है. डायबिटीज बीमारी में शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है जिसे कंट्रोल करने के लिए दवाई दी जाती है. वहीं शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए डाइट का भी खास ध्यान रखना होता है. अधिकतर लोगों को लगता है चीनी या मीठा खाने से शुगर लेवल बढ़ता है. क्या आप जानते हैं केवल चीनी ही नहीं इन चीजों का सेवन करने से भी शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है. आइए जानते हैं किन चीजों का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. 

चिप्स-नमकीन 
नमकीन और चिप्स स्वाद में मीठे नहीं होते हैं ऐसे में लोगों को लगता है कि इन चीजों का सेवन करने से शुगर लेवल नहीं बढ़ता है. दरअसल चिप्स-नमकीन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है जो कि शुगर लेवल को बढ़ा सकता है. डायबिटीज मरीज को कम से कम मात्रा में चिप्स और नमकीन का सेवन करना चाहिए. 

जंक फूड्स
आज के समय में अधिकतर लोग जंक फूड्स का सेवन करते हैं. क्या आप जानते हैं जंक फूड्स का सेवन करना आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है. दरअसल जंक फूड्स बनाने में मौदा और ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

फास्ट फूड्स
डायबिटीज मरीज मीठा खाना तो छोड़ देते हैं लेकिन फास्ट फूड्स का सेवन करते हैं. फास्ट फूड्स का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है. वहीं पैकेज्ड फूड्स खाने से भी शुगर लेवल बढ़ता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

रात को दिखते हैं ब्रेन ट्यूमर के लक्षण, अनदेखी पड़ सकती है भारी!

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
Dubai Tejas Crash
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
karnataka
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
Sir
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
Smuggling
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
Delhi blast
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
Sir
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
Tirupati mandir
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
Al-Falah University
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
marriage in hospital
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
Delhi News
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब