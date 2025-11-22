सिर्फ चीनी ही नहीं, इन चीजों को खाने से बढ़ जाता है शुगर लेवल; डायबिटीज के मरीज ना करें ये गलती!

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है. डायबिटीज बीमारी में शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है जिसे कंट्रोल करने के लिए दवाई दी जाती है. वहीं शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए डाइट का भी खास ध्यान रखना होता है. अधिकतर लोगों को लगता है चीनी या मीठा खाने से शुगर लेवल बढ़ता है. क्या आप जानते हैं केवल चीनी ही नहीं इन चीजों का सेवन करने से भी शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है. आइए जानते हैं किन चीजों का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.

चिप्स-नमकीन

नमकीन और चिप्स स्वाद में मीठे नहीं होते हैं ऐसे में लोगों को लगता है कि इन चीजों का सेवन करने से शुगर लेवल नहीं बढ़ता है. दरअसल चिप्स-नमकीन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है जो कि शुगर लेवल को बढ़ा सकता है. डायबिटीज मरीज को कम से कम मात्रा में चिप्स और नमकीन का सेवन करना चाहिए.

जंक फूड्स

आज के समय में अधिकतर लोग जंक फूड्स का सेवन करते हैं. क्या आप जानते हैं जंक फूड्स का सेवन करना आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है. दरअसल जंक फूड्स बनाने में मौदा और ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देता है.

फास्ट फूड्स

डायबिटीज मरीज मीठा खाना तो छोड़ देते हैं लेकिन फास्ट फूड्स का सेवन करते हैं. फास्ट फूड्स का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है. वहीं पैकेज्ड फूड्स खाने से भी शुगर लेवल बढ़ता है.

