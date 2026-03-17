डॉलर और लग्जरी की चमक छोड़ सुकून की तलाश में भारत वापसी, 17 साल बाद पुणे शिफ्ट होगा NRI

Reddit Viral Post: अमेरिका में रहने वाला एक परिवार 'स्लो लिविंग' और अपने बच्चे के अच्छे पालन-पोषण के लिए भारत में बसने के बारे में सोच रहा है. परिवार ने सालों विदेश में रहने के बाद और अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया है. रेडिट पर एक पोस्ट शेयर कर मुंबई के एक व्यक्ति ने बताया कि वह कई सालों से न्यूयॉर्क में रह रहा है. अब अपने परिवार के साथ वह भारत लौटने पर विचार कर रहा है.

17 साल विदेश में रहने के बाद भारत वापसी

व्यक्ति ने बताया कि लगभग 17 सालों से वह घर से दूर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रह रहा है, जिसमें से लगभग 10 साल उसने USA में बिताए हैं. उसने बताया कि विदेश में उसका जीवन अच्छा है. लेकिन अब वह इस बात पर विचार कर रहा है कि लंबे समय तक यहां काम करना सही है या नहीं? इतने साल विदेश में रहने के बाद उसका मानना है कि विदेश में हमेशा के लिए रहने में कोई खास फायदा नहीं दिखता है.

पारिवार को प्राथमिकता

अपने जीवन के इस दौर में वह परिवार को प्राथमिकता देना चाहता है. उसने कहा कि उसका तीन साल का बेटा है, जिसके लिए अच्छी शिक्षा, खेलने की जगह, और अच्छा सोशल और कल्चरल माहौल सबसे ज्यादा जरूरी है. व्यक्ति के अनुसार, विदेश में मिलने वाले हायर लाइफस्टाइल अब उतनी ज्यादा जरूरी नहीं रह गई है. आगे उन्होंने कहा कि बेहतर लाइफस्टाइल के लिए विदेश में काम करते रहना उन्हें अब सही नहीं लगता.

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पुणे में शांत जीवन की चाहत

परिवार अब पुणे में बसने की प्लानिंग कर रहा है. शहर के बाहरी इलाके में, जहां वे शांत और सुकून भरा जीवन जी सके. हालांकि अंतिम फैसला लेने से पहले अब भी वह कई क्षेत्रों पर विचार कर रहे हैं. वे पुणे के कोरेगांव पार्क और कल्याणी नगर में रहने का सोच रहे हैं. उनका मानना है कि इन इलाके में ज्यादा महानगरीय और अंतरराष्ट्रीय वातावरण मिल पाएगा, जिससे न्यूयॉर्क की उनकी पत्नी, जो केवल अंग्रेजी बोलती हैं, उनके लिए वहां रहना आसान हो.

इंडिया में फ्यूचर प्लानिंग

परिवार लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये में एक फ्लैट खरीदने पर विचार कर रहा है. अगर उन्हें ज्यादा हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण मिलता है, तो वे अपना बजट भी बढ़ा सकते हैं. परिवार का मानना है कि भारत आने से उन्हें कुछ समय के लिए काम से छुटकारा मिलेगा, जिसके बाद वे अपने करियर के अगले कदम के बारे में सोच सकेंगे.