Advertisement
trendingNow13054705
Hindi Newsबॉलीवुड60 साल पुराना सुपरहिट सॉन्ग, 5 बार हुआ कॉपी, आज भी टूटे आशिकों का है सहारा

60 साल पुराना सुपरहिट सॉन्ग, 5 बार हुआ कॉपी, आज भी टूटे आशिकों का है सहारा

बॉलीवुड फिल्मों में गानों का अहम योगदान होता है. 60 साल पुराने के गाने को कई बार कॉपी किया गया है. आज भी टूटे आशिक इस खाने को पसंद करते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

60 साल पुराना सुपरहिट सॉन्ग, 5 बार हुआ कॉपी, आज भी टूटे आशिकों का है सहारा

बॉलीवुड फिल्मों को पॉपुलर और हिट बनाने में सॉन्ग का काफी योगदान रहता है. फिल्म की कहानी शानदार और म्यूजिक अच्छा हो तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो ही जाती है. बॉलीवुड की कई फिल्मों में पाकिस्तान के गाने सुनाई दे जाते हैं. साल 1965 में भी एक ऐसी फिल्म आई थी जिसका म्यूजिक आज भी दिल छू लेता है. फिल्म का म्यूजिक पाकिस्तान की फिल्म से कॉपी किया गया था. 

फिल्म गाइड 
साल 1965 में फिल्म गाइड आई थी. फिल्म गाइड की रिलीज के बाद फिल्म ने चार फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किए थे. सुनील दत्त को बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. फिल्म के गाने की धुन पाकिस्तान की  फिल्म में सुनाई दी थी. इसी फिल्म के टाइटल पर फिल्म खानदान बनाई थी. 

फिल्म खानदान 
खानदान नाम से बॉलीवुड में 3 फिल्में आ चुकी है. पहली बार 1942, 1965 और 1979 में फिल्म रिलीज हुई थी. खानदान फिल्म का म्यूजिक सदाबहार था. फिल्म के ये गाने आज भी पॉपुलर रहे हैं. नील गगन पर उड़ते बादल आ आ, तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, तेरी राहत तके बिज्रबाला आदि. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी. फिल्म के गाना पाकिस्तान में सुनाई दिया 

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान में सुनाई दिया गाना 
फिल्म खानदान का पॉपुलर सॉन्ग तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा के मुखड़े के धुन से इंस्पायर्ड होकर पाकिस्तान के सिंगर अताउल्लाह खान ने 1978 एक एक गाना रिलीज किया था. इस गाने के बोल थे इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा. इसके अलावा साल 1984 में सिंगर नूर जहां ने इसी गाने को पाकिस्तान फिल्म में भी गाया था. 

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

entertainmentBollywood

Trending news

फिर एक हो जाएंगे चाचा-भतीजे? चुनाव से पहले शरद-अजीत पवार की बढ़ रही नजदीकियां
Maharashtra politics
फिर एक हो जाएंगे चाचा-भतीजे? चुनाव से पहले शरद-अजीत पवार की बढ़ रही नजदीकियां
घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
jammu kashmir news hindi
घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
National News
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
hindi Jammu and Kashmir news
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच