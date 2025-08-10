OMG! ना स्ट्रिक्ट डाइटिंग ना हैवी वर्कआउट फिर भी घटा लिया 50 किलो वजन, आप भी जान लें डाइट
OMG! ना स्ट्रिक्ट डाइटिंग ना हैवी वर्कआउट फिर भी घटा लिया 50 किलो वजन, आप भी जान लें डाइट

वेट लॉस करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता. चाहे वो डॉक्टर ही क्यों न है, वेट लॉस एक लंबा और काफी मुश्किल प्रोसेस होता है, जो काफी डेडिकेशन के साथ किया जा सकता है.

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:29 PM IST
OMG! ना स्ट्रिक्ट डाइटिंग ना हैवी वर्कआउट फिर भी घटा लिया 50 किलो वजन, आप भी जान लें डाइट

Weight Loss Diet Plan: वेट लॉस करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता. चाहे वो डॉक्टर ही क्यों न है, वेट लॉस एक लंबा और काफी मुश्किल प्रोसेस होता है, जो काफी डेडिकेशन के साथ किया जा सकता है. लेकिन एक ऐसा उदाहरण सामने आया है, जहां महिला ने बिना किसी दवा, स्ट्रिक्ट डाइटिंग या हैवी वर्कआउट के अपना वजन कम किया है. यहां हम बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. शिखा सिंह. इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपनी 110 किलो से 60 किलो तक की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर की है. उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है, जो वेट करना चाहता है. इस खबर में हम आपको बताएंगी कि कैसे सही आदतों और हेल्दी डाइट से आप डॉ. शिखा की तरह वेट लॉस कर सकते हैं.

 

तेजी से वेट लॉस के लिए अपनाएं ये जरूरी आदतें
डॉ, शिखा की वेट लॉस जर्नी का असली राज हेल्दी और बैलेस्ड डाइट लाइफस्टाइल है. उन्होंने फास्ट वेट लॉस करने के लिए पांच अहम आदतों को अपनाने की सलाह दी है.

- अच्छी नींद: अगर आप तेज से वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है. कोशिश करें कि रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें, जिससे आपकी बॉडी रिकवर हो सके और हार्मोन बैलेंस रहे.

-हाइड्रेटेड रहें: वेट लॉस करने के लिए हाइड्रेटेड रहना भी बेहद जरूरी होता है. दिनभर में 3 से 4 लीटर पानी पीने की कोशिश करें, इससे मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं.

-स्ट्रेस कंट्रोल करें: अगर आप फास्ट वेट लॉस चाहते हैं, तो स्ट्रेसफ्री रहने की कोशिश करें. स्ट्रेस दूर करने के लिए आप मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपना सकते हैं, जिससे दिमाग शांत रहता है और स्ट्रेस में होने वाली इमोशनल ईटिंग से भी बचा जा सकता है. 

जल्दी डिनर करें: अपनी लास्ट मील को शाम 7 बजे से पहले करने कोशिश करें. वेट लॉस में डॉ. शिखा इसे सबसे जरूरी आदत बताती हैं. 

वेट ट्रैक करें: हर दिन अपने वेट को ट्रैक करने की आदत डालें, इससे आपको पता चलता है कि आप जो कर रहे हैं, उसका असर आपकी बॉडी पर कैसा हो रह है. 

 

बाहर के खाने से परहेज करें
वीडियो में डॉ. शिखा ने खासतौर पर बाहर का खाना खाने से परहेज करने की सलाह दी है. उन्होंने इस दौरान घर का खाना खाने पर जोर दिया है. बाहर का तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड पूर तरह छोड़ना चाहिए. इसकी जगह का घर पर बना ताजा, पोष्टिक और बैलेंस्ड खाना वेड लॉस करने में एक अहम रोल निभाता है.

 

ब्रिस्ट वॉक
हेल्दी खाना और लाइफस्टाइल के साथ-साथ डॉ. शिखा ने रोजाना कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक यानी तेज चलने की सलाह दी है. उन्होंने वेट लॉस जर्नी में इसका बेहद महत्व बताया है. ब्रिस्क वॉक कैलोरी बर्न करने के साथ-साथ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी मदद करता है.

 

सिंपल और बजट-फ्रेंडली डाइट प्लान
वेट लॉस के लिए डॉ. शिखा ने बेहद आसान, हेल्दी और बजट-फ्रेंडली डाइट प्लान बताया है. इस डाइट प्लान में कोई महंगा सुपरफूड या सप्लीमेंट शामिल नहीं है, बल्कि उन्होंने घर में मौजूद चीजों से पोष्टिक डाइट की सलाह दी है.  
-ब्रेकफास्ट: इस दौरान आप नाश्ते में ओट्स की रोटी, सीजनल सब्जी और एक कप ब्लैक कॉफी पीनी की सलाह दी है.
मिड-मॉर्निंग स्नैक- इसके बाद मिड-मॉर्निंग स्नैक में लगभग 150 ग्राम ताजा अनानास खाने की सलाह दी है.
-लंच: वहीं लंच में उन्होंने थोड़े चावल, दाल, दही और हरी सलाद खाने को कहा है. 
शाम के नाश्ते: शाम के नाश्ते में मखाना और मुट्ठीभर ड्राईफ्रूट्स के साथ ग्रीन टी लेने को कही हैं. 
डिनर: इसके बाद डिनर में चावल, सोया चंक्स और सलाद खाने की सलाह दी है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं.

nutritionist dr shikha singh Weight Loss Tips

;