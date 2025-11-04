Advertisement
trendingNow12987629
Hindi Newsलाइफस्टाइल

इन दो चीजों को मिलाकर खाएं पपीता, कब्ज के लिए बेहद असरदार है ये नुस्खा; न्यूट्रिशनिस्ट से जानें..

How To Get Rid Of Constipation: कब्ज की समस्या आज के समय में बेहद आम हो गई है. लाख कोशिशों के बाद भी इससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल है गया है. इस खबर में हम आपको इससे छुटकारा पाने का आसान तरीके बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन दो चीजों को मिलाकर खाएं पपीता, कब्ज के लिए बेहद असरदार है ये नुस्खा; न्यूट्रिशनिस्ट से जानें..

Papaya for Constipation: आज के समय में हर दूसरा आदमी पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान है. आजकल की बिजी लाइफस्टाइल, गलत खानपान, पानी की कमी, कब्ज का कारण बन जाती है. लेकिन आपको बता दें, इसे ठीक भी किया जा सकता है. कुछ आसान और नेचुरल उपाय अपनाकर आप कब्ज की समस्याओं से राहत पा सकते हैं. इस बारे में बात करते हुए न्यूट्रिशनस्टि खुशी छाबरा बताती हैं कि पपीपा, चिया सीड्स और दालचीनी का कॉम्बो पेट को साफ करने और डाइजेशन को बेहतर बनाने में असरदार है. इस खबर में हम आपको इस नुस्ख को अपनाने का सही तरीका और इसके फायदे बताएंगे.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Khushi Chhabra • Holistic Health Nutritionist (@nutritionwith_khushi)

Add Zee News as a Preferred Source

पपीता
सालों से दादी-नानी कब्ज से छुटकारा पाने के लिए पपीता खाने की सलाह देती आई हैं. यह कब्ज से राहत पाने वाला फाल है. पपीता डाइडेशन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें फाइबर और पपेन इंजाइम्स पाया जाता है, जो खाने को आसानी से पाचने में मदद करता है. यह आंतों की फ्लो को बढ़ाता है, जिससे मल त्याग करने में आसान होती है. रोजाना पपीता खाने से पेट हल्का रहता है और कब्जी की समस्या धीरे-धीरे खत्म हो जाती है. 

 

चिया सीड्स
चिया सीड्स में घुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ऐसे में इन्हें पानी में भिगोकर खाने से, ये जेल जैसा बन जाता है, जो मल को नर्म कर देता है, जिससे मल त्याग करने में आसानी होती है. इसके साथ-साथ इससे बाउल मूवमेंट सुधरती है और कब्ज की समस्या से राहत मिलती है. इन्हें हमेशा भिगोकर ही खाना फायदेमंद है, जिससे शरीर में पानी की कमी न रहे और फाइबर अपने आप अपना काम करते रहे. 

 

दालचीनी
पाचन को बेहतर करने में दालचीनी मददगार है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो पेट की सूजन और गैस को कम करने में आपकी मदद करते हैं. इसके सेवन से डाइजेशन सिस्टम मजबूत होती है और स्वाद भी बढ़ता है. पपीता, चिया सीड्स और दालचीनी का कॉम्बिनेशन न सिर्फ हेल्दी होता है, बल्कि खाने में टेस्टी भी लगता है.

 

कैसे खाएं और किन बातों का रखें ध्यान?
इसे बनाने के लिए आधा कटोरा पका हुआ पपीता लें. इसके बात इसमें एक चम्मच भिगोए हुए चिया सीड्स मिलाएं. अब ऊपर से चुटकीभर दालचीनी पाउडर छिड़क दें. इससे सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले खाएं. लगातार 3 दिन तक ऐसा करने से आपको कब्ज की समस्या से राहत मिल सकता है. इसके साथ-साथ ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी न हो, ऐसे में दिन भर 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Papaya for Constipationhow to get rid of constipation

Trending news

करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
2008 mumbai attack
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
maharashtra farmer
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
tamilnadu news
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
india pakistan news
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
Monsoon
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे