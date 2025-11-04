इन दो चीजों को मिलाकर खाएं पपीता, कब्ज के लिए बेहद असरदार है ये नुस्खा; न्यूट्रिशनिस्ट से जानें..

Papaya for Constipation: आज के समय में हर दूसरा आदमी पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान है. आजकल की बिजी लाइफस्टाइल, गलत खानपान, पानी की कमी, कब्ज का कारण बन जाती है. लेकिन आपको बता दें, इसे ठीक भी किया जा सकता है. कुछ आसान और नेचुरल उपाय अपनाकर आप कब्ज की समस्याओं से राहत पा सकते हैं. इस बारे में बात करते हुए न्यूट्रिशनस्टि खुशी छाबरा बताती हैं कि पपीपा, चिया सीड्स और दालचीनी का कॉम्बो पेट को साफ करने और डाइजेशन को बेहतर बनाने में असरदार है. इस खबर में हम आपको इस नुस्ख को अपनाने का सही तरीका और इसके फायदे बताएंगे.

पपीता

सालों से दादी-नानी कब्ज से छुटकारा पाने के लिए पपीता खाने की सलाह देती आई हैं. यह कब्ज से राहत पाने वाला फाल है. पपीता डाइडेशन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें फाइबर और पपेन इंजाइम्स पाया जाता है, जो खाने को आसानी से पाचने में मदद करता है. यह आंतों की फ्लो को बढ़ाता है, जिससे मल त्याग करने में आसान होती है. रोजाना पपीता खाने से पेट हल्का रहता है और कब्जी की समस्या धीरे-धीरे खत्म हो जाती है.

चिया सीड्स

चिया सीड्स में घुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ऐसे में इन्हें पानी में भिगोकर खाने से, ये जेल जैसा बन जाता है, जो मल को नर्म कर देता है, जिससे मल त्याग करने में आसानी होती है. इसके साथ-साथ इससे बाउल मूवमेंट सुधरती है और कब्ज की समस्या से राहत मिलती है. इन्हें हमेशा भिगोकर ही खाना फायदेमंद है, जिससे शरीर में पानी की कमी न रहे और फाइबर अपने आप अपना काम करते रहे.

दालचीनी

पाचन को बेहतर करने में दालचीनी मददगार है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो पेट की सूजन और गैस को कम करने में आपकी मदद करते हैं. इसके सेवन से डाइजेशन सिस्टम मजबूत होती है और स्वाद भी बढ़ता है. पपीता, चिया सीड्स और दालचीनी का कॉम्बिनेशन न सिर्फ हेल्दी होता है, बल्कि खाने में टेस्टी भी लगता है.

कैसे खाएं और किन बातों का रखें ध्यान?

इसे बनाने के लिए आधा कटोरा पका हुआ पपीता लें. इसके बात इसमें एक चम्मच भिगोए हुए चिया सीड्स मिलाएं. अब ऊपर से चुटकीभर दालचीनी पाउडर छिड़क दें. इससे सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले खाएं. लगातार 3 दिन तक ऐसा करने से आपको कब्ज की समस्या से राहत मिल सकता है. इसके साथ-साथ ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी न हो, ऐसे में दिन भर 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.