अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग मोटापे की समस्या से परेशान हैं. मोटापा की वजह से शरीर में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है. मोटापे का असर पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर भी पड़ सकता है. VNA Hospital के यूरोलॉजी और इनफर्टिलिटी विभाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉ. विनीत मल्होत्रा से जानते हैं कि मोटापा कैसे पुरुषों की प्रजनन की क्षमता पर बुरा असर डाल सकता है.
डॉक्टर का कहना है कि बढ़ते वजन की वजह से शरीर में हार्मोनल संतुलन में बदलाव में आ सकता है. जिसका सीधा असर स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म काउंट पर पड़ सकता है. आइए डॉक्टर विनीत मल्होत्रा से जानते हैं आखिर कैसे मोटापा पुरुषों के स्पर्म काउंट और क्वालिटी पर असर डाल सकता है.
शरीर में ज्यादा फैट जमा होने पर हर्मोन के लेवल पर असर पड़ता है. पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी की वजह से पुरुषों में हार्मोन (टेस्टोस्टेरोन) को कम कर देता है. इसके अलावा शरीर में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है. जब इन दोनों हार्मोन के प्रोडक्शन में बदलाव आता है तो शरीर में स्पर्म बनाने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है. मोटापे की वजह से स्पर्म काउंट पर असर पड़ता है. स्पर्म की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है.
डॉ. विनीत मल्होत्रा के मुताबिक मोटापे से ना केवल स्पर्म क्वालिटी बल्कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या भी हो सकती है. मोटापे से शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी हो सकता है. इससे स्पर्म के DNA पर गहरा असर पड़ सकता है.
यूरोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा के अनुसार इनफर्टिलिटी की समस्या से राहत पाने के लिए मोटापा कम करें. मोटापे की वजह से प्रजनन क्षमता पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें. हरी सब्जियों और फलों का सेवन करें. इसके अलावा रोजाना 30 मिनट तक वर्कआउट करें. एक्सरसाइज करने से मोटापा कम होगा. हेल्दी डाइट लेने से स्पर्म क्वालिटी पर अच्छा असर पड़ता है. अगर आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा है तो आपको वजन को कंट्रोल करना चाहिए.
रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें. नींद लेना भी बेहद जरूरी है. इसके अलावा धूम्रपान और शराब से दूरी बनाकर रखना चाहिए. शराब और धूम्रपान का अधिक सेवन करने से प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है.
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