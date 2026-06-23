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आखिर क्यों पुरुषों की फर्टिलिटी पर पड़ रहा है असर? डॉक्टर ने बताई बड़ी वजह

बिजी लाइफस्टाइल में मोटापा एक आम समस्या बन चुका है. मोटापा ना केवल डायबिटीड और हार्ट डिजीज के लिए खतरनाक है बल्कि इसका असर पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर बुरा असर डालता है.

Written ByShilpa
Published: Jun 23, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:18 PM IST
आखिर क्यों पुरुषों की फर्टिलिटी पर पड़ रहा है असर? डॉक्टर ने बताई बड़ी वजह

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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