जुओं ने ली 12 साल की बच्ची की जान! जानें कैसे हो सकता है ये इंफेक्शन जानलेवा और क्या हैं बचाव के तरीके

अक्सर कई छोटे बच्चों में जूं होने की समस्या काफी ज्यादा आम होती है. आमतौर पर सिर की जुएं खतरनाक नहीं होतीं. ये छोटे कीड़े होते हैं जो बालों की जड़ों में रहते हैं और खून चूसते हैं. यही सोच कर बहुत से पेरेंट्स इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं. पर ओडिशा से आई एक खबर ने लोगों को बेहद हैरान कर रख दिया है. मामला पुरी जिले का है जहां लंबे समय तक जुओं की परेशानी रहने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ती चली गई और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई. जुओं से इंफेक्शन इस कदर बढ़ गया था कि ये बच्ची की खोपड़ी की हड्डियों तक पहुंच गया था और उसे कई दिनों से खून की उलटियां आ रही थीं.

जूं हैं खतरनाक

जूं होना ज्यादा बड़ी बात तो नहीं होती है लेकिन अगर लंबे समय तक इलाज न किया जाए तो लगातार खुजली से सिर में घाव हो सकते हैं. इन घावों में बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो जाए तो सूजन, दर्द और बुखार जैसी परेशानी बढ़ सकती है. बहुत ज्यादा और लंबे समय तक जुएं रहने से शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया भी हो सकता है जो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

कैसे होते हैं जूं

जुएं अक्सर सिर से सिर संपर्क से फैलती हैं. बच्चे खेलते समय, स्कूल में साथ बैठते समय या कंघी, रिबन, टोपी और तकिया शेयर करने से यह जल्दी फैल सकती हैं. इसलिए बच्चों के बालों की सफाई रखना बहुत जरूरी है. हफ्ते में दो से तीन बार बाल धोना, महीन कंघी से बाल चेक करना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से दवा या मेडिकेटेड शैंपू इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रहें सावधान

ओडिशा का केस लोगों को ये सिखाता है कि जुओं को छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर बच्चे को सिर में बहुत खुजली, घाव, बदबू, बुखार या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए. सही समय पर इलाज और साफ सफाई से इस परेशानी को आसानी से रोका जा सकता है.