जॉब में टिकना अब आउटडेटेड? ऑफिस फ्रॉगिंग ट्रेंड ने बदली युवाओं की सोच, जानें इसके फायदे और नुकसान

ऑफिस फ्रॉगिंग का सीधा मतलब होता है बेहतर अवसर, सैलरी और वर्क कल्चर की तलाश में बार बार जॉब बदलना. युवा इसे ग्रोथ का मौका मानते हैं जबकि कुछ एक्सपर्ट इसे करियर के लिए जोखिम भरा बताते हैं. इस ट्रेंड के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं. इसमें लोग बिना सोचे समझे कम समय में ही एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी जॉइन कर लेते हैं. आजकल बहुत से युवा इसे फॉलो कर रहे हैं. खास कर के ये ट्रेंड Gen Z जनरेशन में बेहद ज्यादा देखने को मिल रहा है. आज हम आपको बताएंगे इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है.

क्यों बढ़ रहा है इसका चलन

ऑफिस फ्रॉगिंग का चलन खासतौर पर आईटी स्टार्टअप और कॉर्पोरेट सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है. आज के युवा अब नौकरी को सीखने और आगे बढ़ने का जरिया मानते हैं जिस वजह से वो बार बार नौकरी बदल रहे हैं. अगर किसी कंपनी में ग्रोथ स्लो लगे या वर्क प्रेशर ज्यादा हो तो वे बिना ज्यादा सोचे जॉब बदल लेते हैं. इस ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ी वजह बेहतर सैलरी और स्किल ग्रोथ है. जॉब बदलने से कई बार पैकेज में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है. इसके साथ ही अलग अलग कंपनियों में काम करने से नई टेक्नोलॉजी और नए वर्क कल्चर को समझने का मौका मिलता है.

क्या हैं इसके फायदे

ऑफिस फ्रॉगिंग सबसे बड़ा फायदा है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है. लोग अपनी वैल्यू समझने लगते हैं और बेहतर मौके के लिए खुद से समझौता नहीं करते है. कई बार खराब मैनेजमेंट या टॉक्सिक माहौल से बाहर निकलने का ये आसान तरीका बन जाता है. बार बार जॉब बदलने से कई तरह से लोगों से मिलने का मौका मिलता है और हर किसी से सिखने का भी मौका मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या हैं इनके नुकसान

बार बार जॉब बदलने से रिज्यूमे पर नेगेटिव असर पड़ सकता है. कुछ कंपनियां ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करने से कतराती हैं जो ज्यादा समय तक एक जगह नहीं टिकते हैं. कंपनी को लगता है कि ऐसे लोग कंपनी की भलाई से ज्यादा अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं. इससे जॉब सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो सकते हैं. इसके अलावा हर बार नई कंपनी में खुद को साबित करने का दबाव रहता है. प्रोबेशन पीरियड और नई जिम्मेदारियां मानसिक तनाव भी बढ़ा सकती हैं.