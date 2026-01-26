Advertisement
जॉब में टिकना अब आउटडेटेड? ऑफिस फ्रॉगिंग ट्रेंड ने बदली युवाओं की सोच, जानें इसके फायदे और नुकसान

जॉब में टिकना अब आउटडेटेड? ऑफिस फ्रॉगिंग ट्रेंड ने बदली युवाओं की सोच, जानें इसके फायदे और नुकसान

Office Frogging: आज की कॉर्पोरेट दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ Gen Z की नौकरी को लेकर सोच भी पूरी तरह बदल चुकी है. पहले एक ही कंपनी में सालों तक टिके रहना सफलता की निशानी माना जाता था लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग हैं. आजकल के युवा प्रोफेशनल्स के बीच ऑफिस फ्रॉगिंग नाम का ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है. आज हम आपको बताएंगे ऑफिस फ्रॉगिंग क्या होता है.

 

Jan 26, 2026, 09:30 AM IST
जॉब में टिकना अब आउटडेटेड? ऑफिस फ्रॉगिंग ट्रेंड ने बदली युवाओं की सोच, जानें इसके फायदे और नुकसान

ऑफिस फ्रॉगिंग का सीधा मतलब होता है बेहतर अवसर, सैलरी और वर्क कल्चर की तलाश में बार बार जॉब बदलना. युवा इसे ग्रोथ का मौका मानते हैं जबकि कुछ एक्सपर्ट इसे करियर के लिए जोखिम भरा बताते हैं. इस ट्रेंड के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं. इसमें लोग बिना सोचे समझे कम समय में ही एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी जॉइन कर लेते हैं. आजकल बहुत से युवा इसे फॉलो कर रहे हैं. खास कर के ये ट्रेंड Gen Z जनरेशन में बेहद ज्यादा देखने को मिल रहा है. आज हम आपको बताएंगे इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है. 

क्यों बढ़ रहा है इसका चलन
ऑफिस फ्रॉगिंग का चलन खासतौर पर आईटी स्टार्टअप और कॉर्पोरेट सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है. आज के युवा अब नौकरी को सीखने और आगे बढ़ने का जरिया मानते हैं जिस वजह से वो बार बार नौकरी बदल रहे हैं. अगर किसी कंपनी में ग्रोथ स्लो लगे या वर्क प्रेशर ज्यादा हो तो वे बिना ज्यादा सोचे जॉब बदल लेते हैं. इस ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ी वजह बेहतर सैलरी और स्किल ग्रोथ है. जॉब बदलने से कई बार पैकेज में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है. इसके साथ ही अलग अलग कंपनियों में काम करने से नई टेक्नोलॉजी और नए वर्क कल्चर को समझने का मौका मिलता है.

क्या हैं इसके फायदे
ऑफिस फ्रॉगिंग सबसे बड़ा फायदा है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है. लोग अपनी वैल्यू समझने लगते हैं और बेहतर मौके के लिए खुद से समझौता नहीं करते है. कई बार खराब मैनेजमेंट या टॉक्सिक माहौल से बाहर निकलने का ये आसान तरीका बन जाता है. बार बार जॉब बदलने से कई तरह से लोगों से मिलने का मौका मिलता है और हर किसी से सिखने का भी मौका मिलता है. 

क्या हैं इनके नुकसान
बार बार जॉब बदलने से रिज्यूमे पर नेगेटिव असर पड़ सकता है. कुछ कंपनियां ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करने से कतराती हैं जो ज्यादा समय तक एक जगह नहीं टिकते हैं. कंपनी को लगता है कि ऐसे लोग कंपनी की भलाई से ज्यादा अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं. इससे जॉब सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो सकते हैं. इसके अलावा हर बार नई कंपनी में खुद को साबित करने का दबाव रहता है. प्रोबेशन पीरियड और नई जिम्मेदारियां मानसिक तनाव भी बढ़ा सकती हैं.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

