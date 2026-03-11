Stretching Exercises For Women: आजकल महिलाएं घर और ऑफिस के बीच में इतनी ज्यादा फंस चुकी हैं कि खुद को समय ही नहीं दे पाते हैं. अपनी सेहत का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप ऑफिस जाने वाली महिलाएं हैं, तो आपको स्‍ट्रेचिंग एक्‍सरसाइज तो जरूर करनी चाहिए. सिर्फ एक्‍सरसाइज के रूप में ही नहीं बल्कि अपनी डेली रूटीन में इसको शामिल करना चाहिए. शरीर में अकड़न, बेचैनी और जकड़न आपको काम के साथ-साथ होती है, तो इसको आपको रोजाना करना चाहिए.



ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए स्‍ट्रेचिंग एक्‍सरसाइज



1. शोल्डर रोटेशन

ऑफिस जाने वाली महिलाओं को घर पर कुछ समय निकालकर शोल्डर रोटेशन स्‍ट्रेचिंग एक्‍सरसाइज को करना चाहिए. ये कंधों को मजबूत करने के साथ-साथ तनाव को कम करने में भी मददगार हो सकते हैं. पीठ की मसल्‍स को मजबूत बनाते हैं.



2. हिप रोटेशन

हिप रोटेशन स्‍ट्रेचिंग एक्‍सरसाइज को भी आप कर सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. इसको अगर आप रोजाना करेंगे, तो आपका शरीर पूरा दिन गजब का एक्टिव रहेगा और आपको थकान भी नहीं लगेगी.



3. एंकल रोटेशन

एंकल रोटेशन को भी आपको रोजाना घर पर करना चाहिए. इसको करके आपका शरीर हमेशा एक्टिव रहेगा. स्ट्रेच आपके टखनों की अकड़न को एक्टिव रखता है. इसको करने से आपका शरीर एकदम मजबूत बनता है.



4. साइड बेंड्स

साइड बेंड्स को भी आप रोजाना कर सकते हैं. कमर के साइड में स्‍ट्रेच महसूस होगा और आपकी कमर एकदम लचीली बनेगी. रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए भी आप इसको कर सकते हैं. अगर आप डेस्क पर काम करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा.



5. काफ रेजेज

काफ रेजेज को भी आप कर सकते हैं. अगर आप इसको करते हैं, तो मसल्‍स और टखनों को मजबूत बना सकते हैं. वार्म-अप के रूप में भी आप इसको कर सकते हैं.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.