ऑफिस में लंबे समय तक बैठने से बढ़ने लगा है वजह? अपनाएं ये योगासन, दूर होगा मोटापा

Yoga for Weight Loss: ऑफिस में घंटों एक ही जगह पर बैठ कर काम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है. लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर में चर्बी जमने लगती है और धीरे-धीरे वजन भी बढ़ने लगता है. वजन बढ़ने से पीठ, गर्दन और कमर दर्द जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं. ऐसे में योग एक आसान तरीका है, जो शरीर को फिट रख सकता है. अगर हर दिन योग किया जाए तो न सिर्फ बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि इससे बढ़ा हुआ वजन भी कम हो सकता है. आयुष मंत्रालय ने कुछ ऐसे प्रभावशाली योगासन बताए हैं, जिनका नियमित अभ्यास करने से वजन घटने लगेगा. आइए जानते हैं कौन से हैं वो योगासन..

धनुरासन

अगर आपका वजन बढ़ गया है और आप इसे कम करना चाहते हैं तो धनुरासन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यह योगासन विशेष रूप से पेट और कमर की चर्बी को घटाने में उपयोगी माना जाता है. जब आप इस मुद्रा में झुकते हैं और अपने पैरों को हाथों से पकड़ते हैं, तो शरीर एक धनुष की आकृति में आ जाता है. यह आसन डाइजेशन को सही करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. हालांकि अगर किसी को पेट में अल्सर या कोई गंभीर डाइजेशन की बीमारी है तो इस आसन को करने से बचना चाहिए.

सूर्य नमस्कार

हर दिन सूर्य नमस्कार के 12 राउंड करने से शरीर में लचीलापन आता और आलस जैसी समस्या दूर होती है. इसके साथ ही सूर्य नमस्कार करने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. यह कमर की चर्बी कम करने डाइजेशन को सुधारने और शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है.

सेतु बंध सर्वांगासन

अगर आपा वजन तेजी से बढ़ रहा है और शरीर पर फैट जमने लगा है तो आप सेत बंध सर्वांगासन योग को अपना सकते हैं. यह आसन न सिर्फ पेट और जांघों की चर्बी को कम करता है, बल्कि रीढ़ की हड्डी को भी मजबूती देता है. जब आप इस मुद्रा में ठोड़ी को छाती से जोड़ते हैं, तो यह थायरॉयड ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे हार्मोन संतुलन और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है. यह योगासन तनाव को कम करने और शरीर को रिलैक्स करने में भी सहायक है.

नौकासन

अगर आप तेजी से पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, तो नौकासन एक बेहतरीन विकल्प है. इस मुद्रा में शरीर नाव के आकार में आ जाता है, जिससे पेट की मांसपेशियों पर गहरा असर पड़ता है. यह आसन न केवल बढ़ते वजन को कंट्रोल करता है बल्कि डाइडेशन, ब्लड सर्कुलेशन और फेफड़ों की क्षमता को भी बेहतर बनाता है. शुरुआत में इसे 10 सेकंड के लिए करें और अभ्यास के साथ समय बढ़ाएं.

(आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.