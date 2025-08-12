ऑफिस में लंबे समय तक बैठने से बढ़ने लगा है वजह? अपनाएं ये योगासन, दूर होगा मोटापा
Advertisement
trendingNow12877262
Hindi Newsलाइफस्टाइल

ऑफिस में लंबे समय तक बैठने से बढ़ने लगा है वजह? अपनाएं ये योगासन, दूर होगा मोटापा

डेस्क जॉब करने वालों के लिए घंटों तक एक ही जगह बैठना रोज की आदत बन जाता है, लेकिन यह आदत धीरे-धीरे वजन बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है. लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर की कैलोरी कम बर्न होती है और फैट जमने लगता है. इससे मोटापा ही नहीं, बल्कि कई और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में योग एक आसान और असरदार तरीका है, जो वजन कम करने के साथ-सा शरीर को फिट रखता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 12, 2025, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑफिस में लंबे समय तक बैठने से बढ़ने लगा है वजह? अपनाएं ये योगासन, दूर होगा मोटापा

Yoga for Weight Loss: ऑफिस में घंटों एक ही जगह पर बैठ कर काम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है. लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर में चर्बी जमने लगती है और धीरे-धीरे वजन भी बढ़ने लगता है. वजन बढ़ने से पीठ, गर्दन और कमर दर्द जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं. ऐसे में योग एक आसान तरीका है, जो शरीर को फिट रख सकता है. अगर हर दिन योग किया जाए तो न सिर्फ बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि इससे बढ़ा हुआ वजन भी कम हो सकता है. आयुष मंत्रालय ने कुछ ऐसे प्रभावशाली योगासन बताए हैं, जिनका नियमित अभ्यास करने से वजन घटने लगेगा. आइए जानते हैं कौन से हैं वो योगासन..

धनुरासन
अगर आपका वजन बढ़ गया है और आप इसे कम करना चाहते हैं तो धनुरासन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यह योगासन विशेष रूप से पेट और कमर की चर्बी को घटाने में उपयोगी माना जाता है. जब आप इस मुद्रा में झुकते हैं और अपने पैरों को हाथों से पकड़ते हैं, तो शरीर एक धनुष की आकृति में आ जाता है. यह आसन डाइजेशन को सही करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. हालांकि अगर किसी को पेट में अल्सर या कोई गंभीर डाइजेशन की बीमारी है तो इस आसन को करने से बचना चाहिए.

सूर्य नमस्कार
हर दिन सूर्य नमस्कार के 12 राउंड करने से शरीर में लचीलापन आता और आलस जैसी समस्या दूर होती है. इसके साथ ही सूर्य नमस्कार करने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. यह कमर की चर्बी कम करने डाइजेशन को सुधारने और शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है.

सेतु बंध सर्वांगासन
अगर आपा वजन तेजी से बढ़ रहा है और शरीर पर फैट जमने लगा है तो आप सेत बंध सर्वांगासन योग को अपना सकते हैं. यह आसन न सिर्फ पेट और जांघों की चर्बी को कम करता है, बल्कि रीढ़ की हड्डी को भी मजबूती देता है. जब आप इस मुद्रा में ठोड़ी को छाती से जोड़ते हैं, तो यह थायरॉयड ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे हार्मोन संतुलन और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है. यह योगासन तनाव को कम करने और शरीर को रिलैक्स करने में भी सहायक है.

नौकासन
अगर आप तेजी से पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, तो नौकासन एक बेहतरीन विकल्प है. इस मुद्रा में शरीर नाव के आकार में आ जाता है, जिससे पेट की मांसपेशियों पर गहरा असर पड़ता है. यह आसन न केवल बढ़ते वजन को कंट्रोल करता है बल्कि डाइडेशन, ब्लड सर्कुलेशन और फेफड़ों की क्षमता को भी बेहतर बनाता है. शुरुआत में इसे 10 सेकंड के लिए करें और अभ्यास के साथ समय बढ़ाएं.

(आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
उद्भव त्रिपाठी Udbhav Tripathi

TAGS

#Weight loss tips#weight loss

Trending news

महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
Kalyan Banerjee
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
Supreme Court
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
Raghuji Bhosale
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
Mithun Chakraborty
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
Sarla Bhat
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
chennai
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
Karnataka News
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
BJP president
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ
tiranga yatra
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ
बेटे की चाहत में पिता बना 'हैवान', अपनी ही मासूम बेटी के साथ किया ये खौफनाक काम!
Tripura
बेटे की चाहत में पिता बना 'हैवान', अपनी ही मासूम बेटी के साथ किया ये खौफनाक काम!
;