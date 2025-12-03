Advertisement
सर्दियां आते ही बढ़ गई हैं हाथ-पैरों की झुनझुनी? राहत पाने के लिए अपनाएं ये उपाय!

40 की उम्र के बाद अधिकतर लोग हाथ-पैरों में झनझुनी की समस्या से परेशान हैं. सर्दियों के मौसम में हाथ-पैरों में झुनझुनी की समस्या बढ़ जाती है. क्या आप जानते हैं आप इन देसी उपाय से हाथ-पैरों की झुनझुनी से राहत पा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 03, 2025, 06:00 AM IST
हाथ-पैरों में झुनझुनी होना कमजोर नसों का संकेत माना जाता है. लंबे समय तक हाथ-पैरों में झुनझुनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. झनझनाहट होने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए. दवाई की मदद से इस समस्या को ठीक किया जा सकता है. दवाई के साथ-साथ झुनझुनी को कम करने के लिए आप देसी उपाय की मदद ले सकते हैं. आइए जानते हैं झुनझुनी से राहत पाने के उपाय. 

तेल की मालिश करना 
हाथ-पैरों में झुनझुनी होने पर आप तेल से हाथ-पैरों की मालिश कर सकते हैं. हाथ-पैरों की मालिश करने से झुनझुनी से राहत मिल सकती है. रात को सोने से पहले गुनगुने तेल से हाथ-पैरों की मालिश करें. आपको कुछ आराम मिल सकता है. लंबे समय तक झुनझुनी की समस्या है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. 

तेल मालिश करने से कैसे मिलेगा आराम 
नसों की झुनझुनी से राहत पाने के लिए पाने के लिए तेल मालिश क्यों जरूरी है. दरअसल ब्लड फ्लो में दिक्कत होने पर हाथ-पैरों में झुनझुनी की समस्या हो सकती है. ऐसे में तेल मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है जिस वजह से झुनझुनी से राहत मिल सकती है. 

कौन सा तेल होगा बेस्ट 
मालिश करने के लिए आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन नारियल या सरसों का तेल ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. सरसों के तेल को हल्का गर्म कर लें. इसके बाद हल्के हाथों से तेल की मालिश करें. सरसों के तेल में आप लहसुन की 1 से 2 कली डालकर तेल को गर्म करके पैरों की मालिश कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

