मां की पुरानी साड़ियों से Gen Z लड़कियां बनवा लें स्टाइलिश कपड़े, अट्रैक्टिव लुक की जमकर होगी तारीफ
Old Saree Reuse: भारत में लगभग हर राज्य में साड़ियों का बेहद ही बड़ा बाजार मौजूद है. बहुत सी महिलाएं तरह-तरह की साड़ियां खरीदना और पहनना पसंद करती हैं, पर कई साड़ियां ऐसी भी होती हैं जो कई सालों तक बक्से में बंद रह जाती हैं. आज हम बताएंगे इन पुरानी पड़ी साड़ियों से आप Gen Z स्टाइल में कौन से आउटफिट्स बनवा सकते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Aug 15, 2025, 07:04 AM IST
Old Saree Gen Z Outfits: भारत में साड़ियों को बेहद ही ज्यादा पसंद किया जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि घर में बहुत सी साड़ियां पड़ी रहती हैं जिनका इस्तेमाल बहुत सालों से नहीं होता है. आजकल Gen Z जनरेशन के लोगों के बीच पुराने कपड़ों को रीयूज कर के नए और ट्रेंडी आउटफिट्स बनाने का ट्रेंड बेहद जोरों शोरों से वायरल हो रहा है. आज हम आपको बताएंगे पुरानी पड़ी साड़ियों से आप कौन से स्टाइलिश और ट्रेंडी आउटफिट्स बनवा सकते हैं.

धोती स्टाइल पैंट्स विद क्रॉप टॉप एंड जैकेट
आजकल धोती स्टाइल पैंट्स काफी ट्रेंड में चल रहे हैं. Gen Z जनरेशन के बीच खास कर के इस तरह के डिजाइंस बेहद पसंद किए जाते हैं. उन्हें इस तरह के कपड़े काफी कूल लगते हैं. पुरानी पड़ी साड़ी से आप धोती स्टाइल पैंट्स के साथ क्रॉप टॉप और जैकेट बनवा कर पहन सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप इसके साथ डेनिम जैकेट भी पेयर कर सकते हैं.

लॉन्ग श्रग
लॉन्ग श्रग आजकल हर तरह के आउटफिट्स के साथ बेहद पसंद किए जा रहे हैं. अगर आपको एथनिक लुक चाहिए तो आप इसे सिंपल कुर्ते के साथ पेयर कर सकती हैं. बहुत सी कॉलेज गोइंग गर्ल्स आजकल डेनिम शॉर्ट्स और टॉप के साथ भी लॉन्ग श्रग पेयर करना पसंद करती हैं. आप लॉन्ग श्रग शिफॉन या जॉर्जेट कपड़े की साड़ी से बनवा सकते हैं.

अनारकली सूट
आजकल बहुत सी कॉलेज गोइंग लड़कियां तरह-तरह के सलवार सूट कैरी कर के देसी लुक अपनाना पसंद करती हैं. कॉटन या सिल्क की पुरानी साड़ी से आप अनारकली सूट बनवा सकती हैं. अगर आपकी साड़ी हैवी वर्क वाली है तो आप इसके साथ सिंपल शिफॉन दुपट्टा कैरी कर सकती हैं. अगर आपने सिंपल साड़ी से अनारकली सूट बनवाने का मन बनाया है तो आप हैवी वर्क वाले दुपट्टे कैरी कर सकती हैं.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

old saree reuse ideasGen Z GenerationDIY old saree

