पुराने टूथब्रश को न फेंकें! आसान बना सकता है आपका काम, इन 3 तरीकों से करें रीयूज

Old Toothbrush Reuse Hacks: पुराने टूथब्रश को फेंकने के बजाय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ये पुराने टूथब्रश आपके घर के कई काम आसान बना सकता है. इस खबर में हम आपको पुराने टूथब्रश को रीयूज करने के तरीके बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:30 PM IST
Old Toothbrush Reuse Hacks: अक्सर हम पुराने टूथब्रश को बेकार समझकर कूड़ेदार में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही छोटा सा ब्रश आपके घर के कई काम आसान बना सकता है? आपको बता दें, आप अपने टूथब्रश को थोड़ा सा दिमाग लगाकर रीयूज कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और काम के तरीके बताएंगे, जिसकी मदद से आप अपने पुराने टूथब्रश को रीयूज कर सकते हैं. 

जिद्दी दाग साफ करने के लिए 
घर के कोनों, टाइल्स की लाइन, गैस स्टोव के किनारे, नल के आसपास या किसी छोटी जगह पर जमी गंदगी को साफ करना अक्सर बेहद मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आपका पुराना टूथब्रश आपकी मदद कर सकता है. ब्रश के छोटे और मुलायम रेशे पतली जगहों पर आसानी से पहुंच सकती है और जिद्दी गंदगी को निकला सकती है. इसके लिए बस थोड़ा सा क्लीनर लगाकर हल्के हाथ से रगड़ने की कोशिश करें. इससे आपको फर्क साफ नजर आएगा. 

ज्वेलरी और गहरी की सफाई
चांदी की अंगूठी, चेन, कान की बालियों, जैसे ज्वेलरी समय के साथ-साथ काले पड़ने लगते हैं. ऐसे में इन्हें साफ करना बेहद जरूरी हो जाता है. इसे साफ करने में भी ये पुराने टूथब्रश आपकी मदद कर सकता है. हल्के साबुन वाले पानी में ज्वेलरी डुबोकर ब्रश से धीरे-धीरे रगड़ें. ऐसा करने से जिद्दी जमी मैल भी आसानी से निकल सकती है और ज्वेलरी की चमक वापस आ सकती है.  

जूते और सैंडल की सफाई
सफेद जूते या स्पोर्ट्स शूज में जल्दी गद्दी दाग लग जाते हैं. ऐसे में उनके सोल और किनारों को साफ करने के लिए आपका पुराना टूथब्रश आपकी मदद कर सकता है. इसके इस्तेमाल के लिए थोड़ा सा डिटर्जेंट या टूथपेस्ट लगाकर ब्रश से रगड़ें. इससे जूते पहले जैसे साफ हो जाएंगे. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

