आलस या स्मार्ट लाइफ? जानें One Pot Meals क्यों बन रही है Gen Z की पसंद

आए दिन Gen Z अलग-अलग तरह की चीजों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. कई बार बहुत से मिलेनियल इनके काम करने की तरीके पर भी तरह-तरह की राय सोशल मीडिया पर देते हैं. ऐसे में आजकल Gen Z जनरेशन खाने की वजह से चर्चा में बनी हुई है. आजाकल बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और फिटनेस फ्रीक्स तक इस ट्रेंड को तेजी से अपना रहे हैं. इस ट्रेंड का नाम है One Pot Meals. ये सिर्फ फूड ट्रेंड नहीं बल्कि स्मार्ट लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है. आइए जानते हैं कि वन पॉट मील्स क्या होती है और क्यों आजकल के युवा इसे पसंद कर रहे हैं.

क्या है वन पॉट मील्स

वन पॉट मील्स का कॉन्सेप्ट जितना सिंपल है उतना ही काम का भी है. आज की Gen Z के पास समय कम है लेकिन ऐसे लोग स्वाद और सेहत से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं. सुबह कॉलेज जाना हो या ऑफिस की जल्दी हो, घंटों किचन में खड़े रहना अब ऑप्शन नहीं है. ऐसे में One Pot Meals एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनकर सामने आए हैं. आजकल कई रेस्टोरेंट भी इसे बेच कर काफी मुनाफा कमा करे हैं. वन पॉट मील्स का सीधा मतलब होता है ऐसा खाना जो एक ही पैन, कुकर या पॉट में तैयार हो जाए और एक ही प्लेट या कटोरे में सर्व किया जाए.

क्या है इसमें खास

Gen Z को ये तरीका इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें कुकिंग का प्रेशर कम हो जाता है. ज्यादा रेसिपी स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं होती है. एक पॉट में सब कुछ डाल कर पकने के लिए छोड़ देते हैं और अपने बाकि के काम निपटा लेते हैं. इससे किचन में स्ट्रेस भी कम होता है और खाना बनाना बोझ नहीं लगता है. इस तरह के खाने में सब्जियां, दाल, चावल, प्रोटीन और मसाले एक साथ पकते हैं जिससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और न्यूट्रिशन भी बना रहता है. खिचड़ी, वेज पुलाव, बिरयानी, पास्ता, नूडल्स, ओट्स और यहां तक कि वन पॉट डेजर्ट्स भी आजकल काफी ट्रेंड में हैं. बहुत से लोग 3 से 4 चीजों को मिलाकर स्मूदी भी पीना काफी पसंद करते हैं और ये हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमांद होता है.

कई फायदे

आज की जनरेशन सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफी अवेयर है और यही सोच इस फूड ट्रेंड को और मजबूत बनाती है. ये मील्स पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर माने जाते हैं. कम बर्तन मतलब कम पानी की खपत और कम गैस या बिजली का इस्तेमाल इसे बेहद अलग बनाता है. फिटनेस के मामले में भी वन पॉट मील्स पीछे नहीं हैं. घर पर बने इस तरह के खाने में तेल और मसालों पर कंट्रोल बना रहता है. इसी वजह से हेल्थ कॉन्शियस Gen Z इसे डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं.