Advertisement
trendingNow13069329
Hindi Newsलाइफस्टाइलआलस या स्मार्ट लाइफ? जानें One Pot Meals क्यों बन रही है Gen Z की पसंद

आलस या स्मार्ट लाइफ? जानें One Pot Meals क्यों बन रही है Gen Z की पसंद

One Pot Meal: Gen Z की लाइफस्टाइल कई मायनों में पहले के लोगों से काफी अलग है. फास्ट लाइफस्टाइल, मल्टीटास्किंग और कम समय में ज्यादा काम करने की आदत ने इनके खाने के तरीके को भी बदल दिया है. इसी बदलाव का नाम है One Pot Meals. कुछ लोग इसे आलस कहते हैं तो कुछ इसे समझदारी. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 10, 2026, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आलस या स्मार्ट लाइफ? जानें One Pot Meals क्यों बन रही है Gen Z की पसंद

आए दिन Gen Z अलग-अलग तरह की चीजों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. कई बार बहुत से मिलेनियल इनके काम करने की तरीके पर भी तरह-तरह की राय सोशल मीडिया पर देते हैं. ऐसे में आजकल Gen Z जनरेशन खाने की वजह से चर्चा में बनी हुई है. आजाकल बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और फिटनेस फ्रीक्स तक इस ट्रेंड को तेजी से अपना रहे हैं. इस ट्रेंड का नाम है One Pot Meals. ये सिर्फ फूड ट्रेंड नहीं बल्कि स्मार्ट लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है. आइए जानते हैं कि वन पॉट मील्स क्या होती है और क्यों आजकल के युवा इसे पसंद कर रहे हैं. 

क्या है वन पॉट मील्स
वन पॉट मील्स का कॉन्सेप्ट जितना सिंपल है उतना ही काम का भी है. आज की Gen Z के पास समय कम है लेकिन ऐसे लोग स्वाद और सेहत से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं. सुबह कॉलेज जाना हो या ऑफिस की जल्दी हो, घंटों किचन में खड़े रहना अब ऑप्शन नहीं है. ऐसे में One Pot Meals एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनकर सामने आए हैं. आजकल कई रेस्टोरेंट भी इसे बेच कर काफी मुनाफा कमा करे हैं.  वन पॉट मील्स का सीधा मतलब होता है ऐसा खाना जो एक ही पैन, कुकर या पॉट में तैयार हो जाए और एक ही प्लेट या कटोरे में सर्व किया जाए.

क्या है इसमें खास
Gen Z को ये तरीका इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें कुकिंग का प्रेशर कम हो जाता है. ज्यादा रेसिपी स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं होती है. एक पॉट में सब कुछ डाल कर पकने के लिए छोड़ देते हैं और अपने बाकि के काम निपटा लेते हैं. इससे किचन में स्ट्रेस भी कम होता है और खाना बनाना बोझ नहीं लगता है. इस तरह के खाने में सब्जियां, दाल, चावल, प्रोटीन और मसाले एक साथ पकते हैं जिससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और न्यूट्रिशन भी बना रहता है. खिचड़ी, वेज पुलाव, बिरयानी, पास्ता, नूडल्स, ओट्स और यहां तक कि वन पॉट डेजर्ट्स भी आजकल काफी ट्रेंड में हैं. बहुत से लोग 3 से 4 चीजों को मिलाकर स्मूदी भी पीना काफी पसंद करते हैं और ये हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमांद होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कई फायदे
आज की जनरेशन सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफी अवेयर है और यही सोच इस फूड ट्रेंड को और मजबूत बनाती है. ये मील्स पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर माने जाते हैं. कम बर्तन मतलब कम पानी की खपत और कम गैस या बिजली का इस्तेमाल इसे बेहद अलग बनाता है. फिटनेस के मामले में भी वन पॉट मील्स पीछे नहीं हैं. घर पर बने इस तरह के खाने में तेल और मसालों पर कंट्रोल बना रहता है. इसी वजह से हेल्थ कॉन्शियस Gen Z इसे डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

one pot mealone pot meal benefits

Trending news

वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट