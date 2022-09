One Sided Love: एक तरफा प्यार की वजह से टूट गया है दिल? लाइफ में इस तरह करें Move On

How To Move On After Heartbreak: जिंदगी में हर इंसान को किसी न किसी कम से कम एक दफा एकतरफा प्यार या क्रश जरूर होता है. भले हो हमेशा इस बात को किसी से बयां न कर पाए, लेकिन ये एहसास काफी खूबसूरत होता है. कई बार ऐसी मोहब्बत में हमें दिन और रात का पता नहीं चलता. हालांकि इंसान इस क्रश को कभी बयां नहीं कर पाता, और एक दिन ऐसा आता है जब उनकी एकतरफा मोहब्बत किसी और की हो जाती है. ऐसे में दिल टूटना लाजमी है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाते. ऐसे में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता. अब सवाल उठता है कि ऐसी हालात में मूव ऑन कैसे किया जाए.

दिल टूटने के बाद कैसे करें मूव ऑन?

अपने फ्यूचर को लेकर सोचें

भले ही आफ किसी इंसान से कितनी भी मोहब्बत करते हों लेकिन अब वो शख्स कभी आपका नहीं हो पाएगा. इसलिए बेहतर है कि सच को स्वीकर करें और जिंदगी में आगे बढ़े. इसके लिए आपको खुद के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, तभी आप लाइफ को लेकर पॉजिटिव अप्रोच कर पाएंगे. आपको ये समझना होगा कि जिंदगी काफी अहम है इसे किसी की यादों की वजह से बर्बाद नहीं किया जा सकता

उनकी यादों को मिटा दें

जब हम किसी से एकतरफा प्यार करते हैं तो उनसे जुड़े कई चीजों को जमा करते हैं या सहेज कर रखते हैं. इसमें उनकी तस्वीर या तोहफे या मैसेज शामिल हो सकते है. बेहतर है कि सारी चीजों को डिलीट या डिस्पोज कर दें. क्योंकि इन चीजों की मौजूदगी में आप उनकी यादों को मिटा नहीं पाएंगे

खुद को दें अहमियत

इस बात को गांठ बांध लें कि आपके लिए खुद से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है. खुद से प्यार करें और सोचने के लिए वक्त निकालें. अपना ध्यान और दिमाग प्रोडक्टिव चीजों में लगाएं, जैसे किताब पढ़ना, ट्रैवल करना, एक्सरसाइज वगैरह.

दोस्तों और करीबियों के साथ वक्त बिताएं

अक्सर हम एकतरफा प्यार के चक्कर में हम अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन अब वापस से उनके पास जाएं और उन्हें अपने परेशानी से रूबरू कराएं. ऐसा करने से आपका मन हल्का होगा और किसी तरह के डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे.