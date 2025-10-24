Advertisement
trendingNow12973015
Hindi Newsलाइफस्टाइल

रातों-रात दिख सकता है फर्क! लहसुन या प्याज का रास, लंबे और घने बालों के लिए कौन है ज्यादा बेहतर

Onion or Garlic Juice for Hair Growth: बालों के लिए लहसुन और प्याज दोनों ही फायदेमंद हैं. इन दोनों के अपने-अपने फायदे होते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बालों के लिए दोनों में से कौन सा ज्यादा फायदेमंद है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 12:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रातों-रात दिख सकता है फर्क! लहसुन या प्याज का रास, लंबे और घने बालों के लिए कौन है ज्यादा बेहतर

Onion vs Garlic for Hair: हर इंसान चाहता है कि उसके बाल लंबे, घने और मजबूत दिखें. लेकिन धूल-मिट्टी, प्रदूषण, अनहेल्दी खानपान और स्ट्रेस के कारण बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना सबसे बेहद माना जाता है. खासकर बालों के लिए लहसुन का रस और प्याज का रस सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. दोनों ही बालों के लिए बेस्ट होते हैं, पर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि प्याज और लहसुन में कौन बालों के लिए ज्यादा बेहतर होता है? इस खबर में हम आपको आपके इस सवाल का जवाब देंगे. 

 

प्याज के रस के फायदे
प्याज का रस बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है, यह झड़ना रोकने और बालों को घना बनाने में मदद करता है. दरअसल प्याज में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है और बालों के नए ग्रोथ में मदद करती है. इसके अलावा प्याज का रस सिर की स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे बालों को जरूरी पोषण मिलता है. ऐसे में हफ्ते में 2 से 3 बार प्याज का रस बालों पर लगाने से हेयर फॉल कम होता है और उसमें नेचुरली चमक आती है. इसके अलावा यह सफेद होते बालों को भी धीरे-धीरे काला करने में मददगार है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

लहसुन के रस के फायदे
लहसुन भी बालों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. लहसुन बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करते हैं. यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होते हैं, जो स्कैल्प को इंफेक्शन से भी बचाते हैं. इसके अलावा यह हेयर फॉलिकल्स को साफ करते है और उनमें नई सेल्स बनने में मदद करते हैं. लहसुन का रास नारियल तेल या जैतून तेल के साथ मिलाकर लगाने से सिर की सूजन भी कम हो सकती है और बालों को जड़ों से मजबूती मिलती है. ऐसा करने से बालों का झड़ना रुक जाता है और टूटे हुए बाल फिर से मजबूत होकर ग्रो करने लगते हैं. 

 

कौन है बेहतर?
प्यार या लहसुन रस अपने-अपने तरह से असरदार होते हैं. अगर आप बालों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो प्याज का रस ज्यादा असरदार होता है. वहीं अगर आप रूसी या स्कैल्प इंफेक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो लहसुन का रस ज्यादा फायदेमंद रहेगा. अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, तो दोनों के रस को मिलाकर लगाना बेहतर है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

onion vs garlic juice for haironion or garlic juice for hair growth

Trending news

जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल