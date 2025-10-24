रातों-रात दिख सकता है फर्क! लहसुन या प्याज का रास, लंबे और घने बालों के लिए कौन है ज्यादा बेहतर

Onion vs Garlic for Hair: हर इंसान चाहता है कि उसके बाल लंबे, घने और मजबूत दिखें. लेकिन धूल-मिट्टी, प्रदूषण, अनहेल्दी खानपान और स्ट्रेस के कारण बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना सबसे बेहद माना जाता है. खासकर बालों के लिए लहसुन का रस और प्याज का रस सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. दोनों ही बालों के लिए बेस्ट होते हैं, पर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि प्याज और लहसुन में कौन बालों के लिए ज्यादा बेहतर होता है? इस खबर में हम आपको आपके इस सवाल का जवाब देंगे.

प्याज के रस के फायदे

प्याज का रस बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है, यह झड़ना रोकने और बालों को घना बनाने में मदद करता है. दरअसल प्याज में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है और बालों के नए ग्रोथ में मदद करती है. इसके अलावा प्याज का रस सिर की स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे बालों को जरूरी पोषण मिलता है. ऐसे में हफ्ते में 2 से 3 बार प्याज का रस बालों पर लगाने से हेयर फॉल कम होता है और उसमें नेचुरली चमक आती है. इसके अलावा यह सफेद होते बालों को भी धीरे-धीरे काला करने में मददगार है.

लहसुन के रस के फायदे

लहसुन भी बालों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. लहसुन बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करते हैं. यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होते हैं, जो स्कैल्प को इंफेक्शन से भी बचाते हैं. इसके अलावा यह हेयर फॉलिकल्स को साफ करते है और उनमें नई सेल्स बनने में मदद करते हैं. लहसुन का रास नारियल तेल या जैतून तेल के साथ मिलाकर लगाने से सिर की सूजन भी कम हो सकती है और बालों को जड़ों से मजबूती मिलती है. ऐसा करने से बालों का झड़ना रुक जाता है और टूटे हुए बाल फिर से मजबूत होकर ग्रो करने लगते हैं.

कौन है बेहतर?

प्यार या लहसुन रस अपने-अपने तरह से असरदार होते हैं. अगर आप बालों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो प्याज का रस ज्यादा असरदार होता है. वहीं अगर आप रूसी या स्कैल्प इंफेक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो लहसुन का रस ज्यादा फायदेमंद रहेगा. अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, तो दोनों के रस को मिलाकर लगाना बेहतर है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.