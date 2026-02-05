Advertisement
गंजेपन की छुट्टी! प्याज के बीज का तेल बालों को बनाएगा घना और काला, बस 15 दिनों में देखें असर

गंजेपन की छुट्टी! प्याज के बीज का तेल बालों को बनाएगा घना और काला, बस 15 दिनों में देखें असर

Onion Seed Oil: केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के दौर में 'प्याज के बीज का तेल' बालों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है. ये जड़ों को गहराई से पोषण देने के साथ-साथ बालों के झड़ने को भी रोकता है. इस खबर में हम आपको प्याज के बीज के तेल का फायदा बताएंगे...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 07:40 PM IST
गंजेपन की छुट्टी! प्याज के बीज का तेल बालों को बनाएगा घना और काला, बस 15 दिनों में देखें असर

Onion Seed Oil For Hair: आज के समय में बालों से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं. बालों का झड़ना, ड्राइनेस और स्लोग ग्रोथ से हर दूसरा आदमी परेशान है. हालांकि इससे छुटकारा पाने के लिए लोग कई कोशिशें करते हैं, कुछ लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आपके बालों को और खराब कर सकता है. ऐसे में नेचुरल उपाय बालों के लिए ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है. इनमें प्याज के बीज का तेल शामिल है. ये तेल सदियों से आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है. इस खबर में हम आपको बालों के लिए प्याज के बीज के तेल के फायदे बताएंगे..

 

जड़ों को मजूबती और पोषण
प्याज के बीज के तेल में सल्फर, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है सल्फर बालों की जड़ों को पोषण देखर, उन्हें मजबूत बनाता है. वहीं जड़ों के मजबूत होने से बाल कम टूटते हैं और झड़ना धीरे-धीरे कम हो जाता है. ये तेल स्कैल्प की ड्राईनेस को भी कम करता है, जिससे डैंड्रफ कम होता है और बालों का बढ़ने का बेहतर माहौल मिलता है. 

बालों की ग्रोथ 
ये तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है. बेहतर ब्लड सर्कुलेशन से बालों की जड़ों तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है. इससे सोई हुई हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होती है और नए बाल उगने में मदद मिलती है. ऐसे में रोजाना मालिश से बालों की लंबाई और घनत्व दोनों में सुधार दिख सकता है. 

 

ड्राई और कमजोर बालों के लिए फायदेमंद
प्याज के बीज का तेल बालों की नमी को लॉक करता है. इससे बाल मुलायम, चमकदार और फ्रिज-फी बनते हैं. वहीं जिन लोगों के बाल बार-बार टूटते हैं या दोगुंहे हो जाते हैं, उनके लिए ये तेल बेहद फायदेमंद है. इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण स्कैल्प को साफ रखते हैं, जिससे खुजली और इन्फेक्शन का खतरा कम होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Hair careOnion Seed Oil

