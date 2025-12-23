ग्लो पाने की होड़ में स्किन को नुकसान! जानें कैसे ओवर स्किन केयर बिगाड़ रहा है आपकी त्वचा

आज के समय में ग्लोइंग स्किन हर किसी की चाहत बन गई है. सोशल मीडिया पर दिखने वाले परफेक्ट चेहरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. कई सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर तरह-तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं जिसे लोग फॉलो भी करते हैं. लेकिन जरूरत से ज्यादा स्किन केयर आपकी त्वचा को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है. ओवर स्किन केयर एक ऐसी समस्या बनती जा रही है जो धीरे धीरे स्किन की नेचुरल हेल्थ को बिगाड़ देती है. खास कर आजकल सोशल मीडिया के इस दौड़ में ओवर स्किन केयर काफी ज्यादा बढ़ गया है.

क्या है ओवर स्किन केयर

ओवर स्किन केयर का मतलब होता है बिना जरूरत बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स और स्टेप्स को रोजाना फॉलो करना. इससे स्किन की नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर कमजोर हो जाती है और नतीजा ये होता है कि चेहरे पर जलन, रेडनेस, पिंपल्स और ड्राइनेस जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं. कई लोगों को लगता है कि ये समस्याएं केवल मौसम बदलने की वजह से हो रही हैं पर ऐसा नहीं होता है.

जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल

आजकल कई लोग खास कर के महिलाएं सुबह से लेकर रात तक 7 से 10 स्टेप का स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं. क्लींजर, टोनर, सीरम, एसेंस, एक्सफोलिएट, मास्क और क्रीम हर दिन स्किन पर लगाए जाते हैं. बहुत सी महिलाएं घरेलु नुस्खों का भी इस्तेमाल करती हैं. जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाने से स्किन को सांस लेने का मौका नहीं मिलता है और इससे स्किन की बैरियर लेयर डैमेज होने लगती है.

Add Zee News as a Preferred Source

नुकसान

ओवर स्किन केयर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि स्किन का नेचुरल ऑयल बैलेंस बिगड़ जाता है. बार बार फेस वॉश करने और स्ट्रॉन्ग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगाने से स्किन जरूरत से ज्यादा ड्राई हो सकती है. वहीं कुछ लोगों में इसका उल्टा असर होता है और ऑयली स्किन और ज्यादा ऑयली हो जाती है. ऐसा होने से पिंपल्स, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और ब्रेकआउट्स की समस्या बढ़ने लगती है.

एक्टिव इंग्रेडिएंट्स

खूबसूरत, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन पाने के लिए ट्रेंड्स को फॉलो करने से ज्यादा जरूरी है अपनी त्वचा की जरूरत को समझना. कम स्टेप्स वाले स्किन केयर टिप्स अगर आपके स्किन को सूट कर रहे हैं तो आप इससे भी असली ग्लो हासिल कर सकते हैं. अक्सर लोग ग्लो के चक्कर में चेहरे पर एक साथ कई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने लगते हैं. जैसे विटामिन सी, रेटिनॉल और एसिड्स. ये सभी इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो फायदेमंद होते हैं. लेकिन गलत कॉम्बिनेशन और ज्यादा इस्तेमाल से ये स्किन को इरिटेट कर सकते हैं.

अपनी स्किन को समझें

कई बार जरूरत से ज्यादा स्किन केयर करने से फाइन लाइंस और झुर्रियां समय से पहले दिखने लगती हैं. इसलिए आपको सबसे पहले अपने स्किन और उसकी जरूरतों को समझना बेहद जरूरी है. हर किसी की स्किन और उसकी जरूरतें काफी अलग होती है. ग्लो पाने की होड़ में किसी और की स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर के आप अपनी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.