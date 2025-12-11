Advertisement
यंग लोगों में क्यों बन जाती है गुर्दे की पथरी? हेल्दी डाइट भी कर देती है किडनी का कबाड़ा!

यंग लोगों में क्यों बन जाती है गुर्दे की पथरी? हेल्दी डाइट भी कर देती है किडनी का कबाड़ा!

आज के समय में किडनी स्टोन एक आम समस्या बन चुकी है. क्या आप जानते हैं आखिरी किडनी स्टोन क्यों होती है? किस वजह से किडनी में पथरी बन जाती है? 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:18 PM IST
यंग लोगों में क्यों बन जाती है गुर्दे की पथरी? हेल्दी डाइट भी कर देती है किडनी का कबाड़ा!

एक समय था जब किडनी स्टोन को बड़ी बीमारी माना जाता था लेकिन आज के समय में किडनी स्टोन एक आम समस्या बन चुकी है. अधिकतर लोग किडनी स्टोन की समस्या से परेशान हैं. क्या आप जानते हैं आखिरी किडनी में स्टोन क्यों बनता है. किडनी स्टोन की समस्या काफी दर्दनाक भी हो सकती है. आइए जानते हैं किडनी स्टोन बनने के क्या कारण है. 

क्यों बनती है किडनी स्टोन 
किडनी में मिनरल और नमक के जमाव की वजह से किडनी स्टोन बनती है. जब यूरिन में कैल्शियम ऑक्सालेट और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो वह क्रिस्टल के रूप में जमा होकर पथरी का रूप ले लेते हैं. 

किडनी स्टोन के कारण 
पानी की कमी होने पर यूरिन गाढ़ा हो जाता है जिस वजह से पथरी बनने का रिस्क भी बढ़ जाता है. 

ऑक्सालेट फूड्स का अधिक सेवन 
अक्सर लोग अनजाने में डाइट से जुड़ी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से भी किडनी स्टोन की समस्या हो जाती है. डाइट में ऑक्सालेट फूड्स जैसे पालक, नट्स और चॉकलेट का अधिक सेवन करना भी पथरी का कारण बन सकता है. इसके अलावा ज्यादा मात्रा में नमक, ज्यादा प्रोटीन का सेवन करने से भी पथरी की समस्या हो सकती है. 

किडनी स्टोन के लक्षण 
पीठ के निचले हिस्से, पेट या कमर में तेज दर्द होना किडनी स्टोन का संकेत हो सकता है. 
पेशाब करते समय जलन या दर्द की समस्या होना भी किडनी स्टोन का इशारा हो सकता है. 
पेशाब के रंग में बदलाव, जैसे लाल रंग का पेशाब, भूरा रंग का पेशाब आना भी पथरी का संकेत हो सकता है. 
बार-बार पेशाब आने की इच्छा होना भी किडनी में स्टोन का लक्षण हो सकता है. 

किडनी स्टोन का इलाज 
छोटे साइज की किडनी ज्यादा पानी पीने और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई की मदद से शरीर से बाहर निकल सकती है. इसके अलावा कुलथी की दाल का पानी पीने से भी छोटे साइज की किडनी स्टोन बाहर निकल सकती है. 

सर्जरी 
बड़े साइज की किडनी स्टोन या फिर अटकी हुई पथरी को निकालने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है. 

किडनी स्टोन से बचाव के उपाय 
रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए. यूरिन पतला रहता है तो पथरी का जोखिम भी कम होता है. 
हेल्दी डाइट का सेवन करें, नमक और ऑक्सालेट वाले फूड्स को बैलेंस मात्रा में खाएं. 
एक्सरसाइज करने से भी पथरी का जोखिम कम हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

